به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به منطقه عمومی رزمایش پیامبر اعظم ۹، دقایقی پیش و در ادامه برنامههای مرحله اول این رزمایش، موشکهای بالستیک خلیج فارس با موفقیت شلیک شد و اهداف تعیین شده در تنگه هرمز اصابت کرد؛ همچنین عملیات هلیبرن تکاورهای ویژه نیروی دریایی سپاه برای تصرف ناو هواپیمابر دشمن فرضی با موفقیت اجرا شد.
دریادار پاسدار علی فدوی، فرمانده ملی نیروی دریایی سپاه در این بخش از رزمایش با اشاره به قابلیتهای یگانهای تکاوری نیروی دریایی سپاه اظهار داشت: در جریان یکی از سفرهای تجاری جمهوری اسلامی ایران، آمریکایی ها سعی کردند در فاصله ۶۰۰ مایلی چابهار و در اقیانوس هند، کشتی و بار آن را بگیرند و ببرند، اما با عملیات موفق نیروهای سپاه در فاصله ۳۰۰ مایلی جنوب چابهار جلوی این اقدام آنها گرفته شد.
به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین بخش از برنامههای مرحله اول رزمایش پیامبر اعظم ۹، ۵۰ فروند از یگانهای خودرویی موشکی و ۵۰۰ فروند شناورهای تندرو سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از مقابل جایگاه رژه رفتند.
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