حبیب اسماعیلی مدیر شرکت پخش «مولود رسانه» و تهیه کننده سینما در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه برای اکران فیلم سینمایی «از رییس جمهور پاداش نگیرید» به کارگردانی کمال تبریزی در حال تلاش هستیم، توضیح داد: برای نمایش این فیلم در اکران نوروزی به شورای صنفی نمایش درخواست داده ایم که البته باید منتظر بمانیم تا آیین نامه شورای صنفی نمایش در سال جاری تدوین شده تا فیلم های مورد نظر برای اکران نوروزی انتخاب شود.

وی با اشاره به اینکه شورای صنفی نمایش از دفاتر پخش نام فیلم های متقاضی اکران نوبت عید را براساس اولویت خواسته است، توضیح داد: «از رییس جمهور پاداش نگیرید» به کارگردانی کمال تبریزی که در گذشته با نام «پاداش» ساخته شده بود، پروانه نمایش خود را دریافت کرده است و با توجه به اینکه نزدیک به 6 سال از ساخت این فیلم می گذرد، فکر می کنم می تواند یکی از فیلم ها برای اکران نوروزی باشد.

این تهیه کننده سینما ادامه داد: این فیلم یک اثر خوب است و اگر در اکران نوروزی که یکی از بهترین اکران ها در طول سال است، قرار گیرد بی شک می تواند کمکی برای بازگشت سرمایه به تهیه‌کننده این فیلم باشد.

وی بیان کرد: امیدوارم دوستان در شورای نصفی نمایش به این باور برسند که «از رییس جمهور پاداش نگیرید» می تواند یکی از اولویت های اکران در نوروز 94 باشد.

اسماعیلی در پایان گفت: تمام برنامه های تبلیغاتی این فیلم از جمله پوستر، آنونس و دیگر مواد تبلیغاتی آماده شده که در صورت اکران نوروزی فعالیت های تبلیغاتی فیلم را آغاز کنیم.

این فیلم، داستان یکی از مدیران میانی دولت است که به ماموریت‌های خارجی متعدد می‌رود. تا اینکه در یک نوبت او را برای تشویق به سفر حج می‌فرستند اما در این سفر برخلاف تصور او که انتظار دارد مانند یک مدیر دولتی با او برخورد شود، این اتفاق نمی‌افتد.

در «پاداش» حسن معجونی، آتیلا پسیانی، صابر ابر، بهمن زرین‌پور، آشا محرابی، رضا بهبودی، روح‌الله حق‌گوی لسان، اصغر نقی زاده، بهنام وطن و مرحوم احمد آقالو به ایفای نقش پرداخته‌اند.