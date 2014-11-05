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۱۴ آبان ۱۳۹۳، ۱۰:۲۳

آخرین خبر از اکران فیلم تبریزی/ «از رئیس‌جمهور پاداش نگیرید» با نام اصلی می‌آید

آخرین خبر از اکران فیلم تبریزی/ «از رئیس‌جمهور پاداش نگیرید» با نام اصلی می‌آید

فیلم سینمایی «پاداش» به کارگردانی کمال تبریزی، با نام اصلی خود یعنی «از رئیس‌جمهور پاداش نگیرید» در سینماهای کشور اکران می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پاداش» به کارگردانی کمال تبریزی در سال 1387 ساخته شد. در این فیلم سینمایی که توسط رضا مقصودی نوشته شده و مهدی کریمی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، بازیگرانی چون آتیلا پسیانی، احمد آقالو، حسن معجونی، بهمن زرین پور، عباس آجانی تالش و رضا بهبودی بازی می کنند.

فیلم پاداش

این فیلم سینمایی که در دوران جواد شمقدری ساخته شده و درخواست پروانه نمایش داده بود، به بهانه اینکه خط قرمزهای اعتقادی و سیاسی را رعایت نکرده پروانه نمایش دریافت نکرد. سیدمحمد حسینی وزیر وقت ارشاد در سال 1388 و یک سال بعد از ساخت این فیلم سینمایی رسما اعلام کرد که «پاداش» توقیف شده است.

«پاداش» ماجرای یکی از مدیران مهم دولتی است که به سفر حج می رود و در حالیکه انتظار دارد در آنجا مانند یک شخصیت سیاسی با وی برخورد شود اما با او مانند یک فرد معمولی برخورد می شود و همین امر باعث اتفاقات طنز می شود.

بعد از گذشت 6 سال از ساخت «پاداش»، این فیلم سینمایی در دولت تدبیر و امید و در دوران مدیریت حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، پروانه نمایش دریافت کرد و پخش این فیلم به دفتر پخش فیلمسازان با مدیریت حبیب اسماعیلی واگذار شد و این دفتر در حال آماده کردن «پاداش» برای اکران در 6 ماه دوم سال است.

فیلم پاداش

پیش بینی می شود «پاداش» بعد از پایان محرم و صفر اکران شود.

اما کمال تبریزی که این روزها ساخت مجموعه شبکه نمایش خانگی «ابله» را در دست دارد، به خبرنگار مهر گفت: «پاداش» در ابتدا با نام «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» پروانه ساخت دریافت کرد و بعد با نام «پاداش» شناخته شد. خوشبختانه مجوز نمایش این فیلم صادر شده و امیدوارم هرچه سریعتر این فیلم را اکران کنیم.

وی تاکید کرد: «پاداش» با نام اصلی خود با نام «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» در سینماهای کشور اکران می شود.

کد مطلب 2415291

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