به گزارش خبرنگار مهر، فیلم سینمایی «پاداش» به کارگردانی کمال تبریزی در سال 1387 ساخته شد. در این فیلم سینمایی که توسط رضا مقصودی نوشته شده و مهدی کریمی تهیه کنندگی آن را برعهده دارد، بازیگرانی چون آتیلا پسیانی، احمد آقالو، حسن معجونی، بهمن زرین پور، عباس آجانی تالش و رضا بهبودی بازی می کنند.

این فیلم سینمایی که در دوران جواد شمقدری ساخته شده و درخواست پروانه نمایش داده بود، به بهانه اینکه خط قرمزهای اعتقادی و سیاسی را رعایت نکرده پروانه نمایش دریافت نکرد. سیدمحمد حسینی وزیر وقت ارشاد در سال 1388 و یک سال بعد از ساخت این فیلم سینمایی رسما اعلام کرد که «پاداش» توقیف شده است.

«پاداش» ماجرای یکی از مدیران مهم دولتی است که به سفر حج می رود و در حالیکه انتظار دارد در آنجا مانند یک شخصیت سیاسی با وی برخورد شود اما با او مانند یک فرد معمولی برخورد می شود و همین امر باعث اتفاقات طنز می شود.

بعد از گذشت 6 سال از ساخت «پاداش»، این فیلم سینمایی در دولت تدبیر و امید و در دوران مدیریت حجت الله ایوبی رئیس سازمان سینمایی، پروانه نمایش دریافت کرد و پخش این فیلم به دفتر پخش فیلمسازان با مدیریت حبیب اسماعیلی واگذار شد و این دفتر در حال آماده کردن «پاداش» برای اکران در 6 ماه دوم سال است.

پیش بینی می شود «پاداش» بعد از پایان محرم و صفر اکران شود.

اما کمال تبریزی که این روزها ساخت مجموعه شبکه نمایش خانگی «ابله» را در دست دارد، به خبرنگار مهر گفت: «پاداش» در ابتدا با نام «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» پروانه ساخت دریافت کرد و بعد با نام «پاداش» شناخته شد. خوشبختانه مجوز نمایش این فیلم صادر شده و امیدوارم هرچه سریعتر این فیلم را اکران کنیم.

وی تاکید کرد: «پاداش» با نام اصلی خود با نام «از رئیس جمهور پاداش نگیرید» در سینماهای کشور اکران می شود.