مدیر بخش «محله» جشنواره فیلم شهر معرفی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، طی حکمی از سوی دبیر پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر»، مازیار رضاخانی به سمت مدیر بخش محله این جشنواره منصوب شد.

در این حکم آمده است:

عزیز ارجمند جناب آقای مازیار رضاخانی

بدون شک جامعه انسانی از زمانی متبلور شد که فرهنگ در آن شکل گرفت و جامعه بدون فرهنگ فانی است و جز این نیست که انسان با انسان ما می شوند و غیر آن هم هیچ نیستند و فقط خود می مانند. پس باید متعالی شد و برای این تعالی بهترین حرکت فرهنگ سازی و آموزش است پس بر این اساس شما را که فرهنگ سازی و آموزش را با هم تجربه کرده اید به عنوان مدیر بخش محله پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر بر می گزینم تا انسان شهری را در کنار هم بنشانید تا فراگیرند هر آنچه را که مربوط به مهربانیست در قاب سینما. برایتان از خداوند متعال موفقیت آرزومندم.

بخش محله پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر»، با گستردگی در مناطق و نقاط مختلف شهر تهران با هدف مشارکت مردمی و بالابردن سطح آشنایی مردم نسبت به سینما در فرهنگسراهای 22 منطقه شهر برگزار می شود و در راستای برگزاری این بخش، ضمن برپایی کلاس‌های آموزش فیلمسازی و فیلمنامه نویسی در فرهنگسراهای 22 منطقه شهر تهران، 110 عنوان فیلم کوتاه توسط هنرجویان تعلیم دیده در محلات تولید می شود که در بخش جداگانه ای از جشنواره شهر به نمایش در می آیند.

پنجمین جشنواره بین المللی فیلم شهر توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران به دبیری سیاوش حقیقی 3 تا 12 خردادماه ماه سال 94 در تهران برگزار می شود.