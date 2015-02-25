به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «خط خطو» داستان یک کلاه کوچولو خط خطی است که به دست ننه لاک پشت تو روزهای سرد زمستان بافته می شود. با اتمام بافت کلاه ننه لاک پشت متوجه می‌شود که اندازه کلاه خیلی بزرگتر از سر اوست به همین خاطر کلاه کوچولو از او درخواست می‌کند که به بیرون از خانه برود تا شاید کسی را پیدا کند که به دردش بخورد.

کلاه قصه برای پیدا کردن صاحب خود با موجودات زیادی آشنا می‌شود اما او به دنبال کسی می‌گردد که داشتن کلاه برایش خوشحالی بیشتری را داشته باشد.

نویسنده این داستان به زبان بسیار ساده و کودکانه دنیای تخیلی یک کلاه را به تصویر می‌کشد و به کودکان می‌آموزد که برای یافتن دوست خوب چه اهدافی را پیش روی داشته باشند. همچنین هماهنگی تصاویر کتاب با سیر قصه باعث شده که کودکان از لحاظ بصری هم بتوانند با داستان همذات پنداری نزدیکی داشته و درک بهتری از محتوای داستان در ذهنشان نقش ببندد.

چاپ نخست این کتاب در ۱۸ صفحه مصور رنگی، شمارگاه هزار نسخه و قیمت ۳ هزار تومان منتشر شده است.