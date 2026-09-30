  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۴:۴۱

زخم خرس بر دستان کشاورز مارگونی؛ همدردی با انسان، پاسداشت حیات وحش

زخم خرس بر دستان کشاورز مارگونی؛ همدردی با انسان، پاسداشت حیات وحش

مارگون- حمله یک قلاده خرس قهوه‌ای به کشاورزی در روستای دلیرچ سفلی شهرستان مارگون، بار دیگر زنگ خطر تعارض انسان و حیات وحش در کهگیلویه و بویراحمد را به صدا درآورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بامداد چهارشنبه یکی از اهالی روستای دلیرچ سفلی شهرستان مارگون هنگام آبیاری باغ خود مورد حمله یک قلاده خرس قهوه‌ای قرار گرفت و از ناحیه هر دو دست و کتف دچار جراحت شد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد، در تشریح این حادثه گفت: این فرد حوالی ساعت پنج بامداد در باغ خود مشغول آبیاری درختان بوده که به‌صورت ناگهانی با یک قلاده خرس قهوه‌ای مواجه شده و مورد حمله قرار گرفته است.

عبدال دیانتی‌نسب افزود: در پی این حادثه، فرد مصدوم از ناحیه هر دو دست و کتف دچار جراحت و زخم‌شدگی شد که پس از اطلاع‌رسانی، تیم‌های امدادی و محیط‌بانان به محل اعزام و مصدوم برای ادامه روند درمان به مراکز درمانی منتقل شد.

وی با اشاره به اینکه این حادثه دومین حمله خرس به دامداران و کشاورزان استان طی دو هفته اخیر است، اظهار کرد: تکرار این حوادث نشان می‌دهد تعارض میان انسان و حیات وحش به وضعیت هشداردهنده‌ای رسیده و نیازمند اقدامات فوری و همه‌جانبه است.

کاهش منابع غذایی؛ خرس‌ها را به باغات نزدیک کرده است

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد در تشریح عوامل مؤثر در بروز این حادثه گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی، کاهش منابع آبی و غذایی طبیعی در ارتفاعات، موجب شده خرس‌ها برای تأمین نیازهای خود به سمت باغات، مراتع و حتی مناطق مسکونی حرکت کنند.

وی تأکید کرد: حمله خرس به انسان لزوماً نشانه خصومت نیست و در بسیاری از موارد، این رفتار ناشی از غافلگیری، احساس خطر یا کاهش منابع غذایی در زیستگاه است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان ادامه داد: خرس قهوه‌ای در صورت احساس خطر، تهدید قلمرو یا غافلگیری می‌تواند واکنش دفاعی نشان دهد و همین مسئله ضرورت آگاهی ساکنان مناطق روستایی و کوهستانی از نحوه مواجهه با این گونه را دوچندان می‌کند.

وی تخریب زیستگاه، نبود فنس‌کشی مناسب پیرامون باغات و کندوهای زنبور عسل را از دیگر عوامل مؤثر بر افزایش تعارض میان انسان و خرس عنوان کرد.

پرداخت نزدیک به ۴ میلیارد تومان خسارت به کشاورزان و دامداران

دیانتی‌نسب توانمندسازی جوامع محلی و آموزش رفتارشناسی خرس را از اولویت‌های اداره‌کل حفاظت محیط زیست استان دانست و گفت: آموزش نحوه مواجهه صحیح با حیات وحش می‌تواند نقش مهمی در کاهش حوادث و پیشگیری از برخوردهای خطرناک داشته باشد.

وی همچنین با اشاره به ضرورت نهادینه‌سازی نظام جبران خسارت افزود: طی سه سال گذشته نزدیک به چهار میلیارد تومان غرامت در قالب ۲۲۴ فقره پرونده خسارت ناشی از حمله خرس و پلنگ به کشاورزان، دامداران و زنبورداران استان پرداخت شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست کهگیلویه و بویراحمد اجرای راهکارهای پیشگیرانه غیرکشنده را نیز ضروری دانست و اظهار کرد: استفاده از بازدارنده‌ها، ایجاد سر و صدا، حذف لاشه دام از حاشیه روستاها، مدیریت صحیح پسماند و زباله و استفاده از سگ‌های نگهبان دام از جمله اقداماتی است که می‌تواند در کاهش تعارض انسان و حیات وحش مؤثر باشد.

همدردی با انسان و حفاظت از حیات وحش در یک مسیر

دیانتی‌نسب از ساکنان مناطق کوهستانی و روستایی استان خواست در صورت مشاهده خرس یا سایر گونه‌های حیات وحش، از نزدیک شدن، تغذیه یا تحریک حیوان خودداری کرده و موضوع را در سریع‌ترین زمان به ادارات محیط زیست شهرستان اطلاع دهند.

وی خاطرنشان کرد: خرس قهوه‌ای یکی از گونه‌های ارزشمند و چتر در اکوسیستم‌های زاگرس است و حفاظت از آن مسئولیتی همگانی محسوب می‌شود.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تأکید کرد: همدردی با آسیب‌دیدگان این حوادث و صیانت از حیات وحش دو موضوع متضاد نیستند، بلکه کاهش تعارض و تحقق همزیستی پایدار میان انسان و حیات وحش نیازمند مشارکت جوامع محلی و همکاری همه‌جانبه نهادهای مسئول است.

کد مطلب 6963712

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها