مراکز دانشگاهی به مهارتهای زندگی توجهی نمی کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری ظهر چهارشنبه در نشست علمی دانشجویان و طلاب که در سالن الغدیر سپاه کربلا استان مازندران برگزار شد با بیان اینکه انسان در زندگی همواره با چالش مواجه است، اظهار داشت: چیزی که سبب موفقیت در تقابل بین خیر و شر می شود سبک زندگی در ابعاد مختلف است.

وی عوامل اجتماعی انسان را در تهدید می کند، گفت: بارانداز این تهدیدات خانواده می باشد که می تواند ضایعات را از بین ببرد و ایجاد آرامش کند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور با بیان اینکه در قران کریم سکینه، مودت و رحمت به عنوان عناصر پایداری زندگی تعیین شده است، بیان داشت : اگر هر چه خانواده ها از این عناصر فاصله بگیرند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.

انواری با بیان اینکه ملات خانواده مودت است، افزود : خانواده مکان چالش نیست بلکه محل دریافت ضایعات چالش است.

وی با تاکید بر اینکه زن و مرد باید با عواملی که سبب چالش در خانواده می شود مقابله کنند، گفت: متاسفانه زن و مرد مشکلات خود را به خانه می آورند که سبب در گیری و سستی بنیان خانواده می شود.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربه عدم تنظیم روابط با والدین همسر اشاره کرد و بیان کرد: باید با هر گونه عواملی که آرامش خانواده را برهم می زند محدود کنیم.

انواری ادامه داد: در تعالیم دینی آمده که زمانی که مرد از خانه خارج می شود زن به استقبالش برود که اگر این فرهنگ در جامعه شکل بگیرد سبب دوام زندگی می شود.

وی با بیان اینکه خانواده ها شیوه زندگی و محبت کردن را بلد نیستند با مشکل مواجه هستند، گفت: انسان هایی که قول و فعلشان یکی باشد از کمال بیشتری برخوردار هستند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور رفتار را نشات گرفته از تفکر انسان داشت و افزود: زمانی که فرد خود را برتر ببیند و دیگری را تحقیر کنند سبب ناپایداری زندگی می شود.

انواری با تاکید بر اینکه باید برای داشتن یک زندگی سالم تلاش و هزینه کرد، افزود: اگر فضای عاطفی در خانواده ها وجود داشته باشد بسیاری از نابهنجاری ها در جامعه از بین می رود.

وی یکی از معظلات جامعه صنعتی را عدم شناخت زوجین دانست و اظهارداشت: باید ازدواج دانشجویی در جامعه ترویج پیدا کند.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشوربا تاکید بر استفاده از تجربیات والدین، گفت: برخی از زوجین فکر می کنند که پس از ازدواج باید رابطه خود با خانواده را کم کنند که خود یک معظل محسوب می شود.

انواری افزود: اگر زوجین به این استوانه های برکت متصل نشوند در آینده با مشکل مواجه خواهند شد.