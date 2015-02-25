به گزارش خبرنگار مهر، حمید حیدری ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: اعتبارات عمرانی سال ۹۳ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این شهرستان، از محل تملک دارایی ۲۴ میلیارد ریال، اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، ۱۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، اعتبارات ملی، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اعتبارات منطقه ویژه ۴میلیارد ریال بوده است.

وی از احداث ۱۷ زمین فوتسال چمن مصنوعی در شهرستان عسلویه طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: ۱۲ مورد از این زمین‌های چمن در بخش چاه مبارک احداث شده است.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: در مجموع ۱۳ زمین چمن مصنوعی عسلویه تکمیل شده و چهار زمین آن که در بخش چاه مبارک واقع شده تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

حیدری ابراز داشت: پنج پارک و فضای سبز نیز در شهرستان عسلویه در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۹۰درصد است و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

وی از واگذاری زمین های مسکونی بخش چاه مبارک با تملک زمین های ملی از منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: با دستور استاندار بوشهر، این زمین‌ها با نازل‌ترین قیمت در اختیار اهالی روستا به منظور دریافت سند مالکیت قرار خواهد گرفت.