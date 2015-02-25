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۶ اسفند ۱۳۹۳، ۱۵:۲۱

حیدری:

طرح هادی در ۲۵ روستای عسلویه اجرا می‌شود/احداث ۱۷ زمین چمن مصنوعی

طرح هادی در ۲۵ روستای عسلویه اجرا می‌شود/احداث ۱۷ زمین چمن مصنوعی

بوشهر - سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر گفت: طرح هادی در ۲۵ روستای شهرستان عسلویه در حال اجرا است که تا کنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید حیدری ظهر چهارشنبه در نشست با مسئولان شهرستان عسلویه اظهار داشت: اعتبارات عمرانی سال ۹۳ بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در این شهرستان، از محل تملک دارایی ۲۴ میلیارد ریال، اعتبارات سفر مقام معظم رهبری، ۱۳میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال، اعتبارات ملی، دو میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال و اعتبارات منطقه ویژه ۴میلیارد ریال بوده است.

وی از احداث ۱۷ زمین فوتسال چمن مصنوعی در شهرستان عسلویه طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: ۱۲ مورد از این زمین‌های چمن در بخش چاه مبارک احداث شده است.

سرپرست بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان بوشهر ادامه داد: در مجموع ۱۳ زمین چمن مصنوعی عسلویه تکمیل شده و چهار زمین آن که در بخش چاه مبارک واقع شده تا پایان سال تکمیل خواهد شد.

حیدری ابراز داشت: پنج پارک و فضای سبز نیز در شهرستان عسلویه در حال ساخت است که پیشرفت فیزیکی آنها بالای ۹۰درصد است و تا پایان سال به بهره‌برداری می‌رسند.

وی از واگذاری زمین های مسکونی بخش چاه مبارک با تملک زمین های ملی از منابع طبیعی خبر داد و تصریح کرد: با دستور استاندار بوشهر، این زمین‌ها با نازل‌ترین قیمت در اختیار اهالی روستا به منظور دریافت سند مالکیت قرار خواهد گرفت.

کد مطلب 2506707

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