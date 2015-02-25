به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شبکه الکوثر اعلام کرد تعداد بسیاری از مخاطبان شبکه در سراسر کشور خصوصا استان‌های تهران، قم، خراسان رضوی، خوزستان بارها طی ارتباط با شبکه خواستار پخش برنامه‌های شبکه الکوثر از طریق این سیستم شدند.

هموطنان عرب زبان در استان‌های مختلف کشور، طلاب حوزه‌های علمیه، دانشجویان رشته‌های مختلف در حوزه علوم انسانی، مهاجران عرب زبان دیگر کشورها خصوصا عراقی‌های مقیم ایران از مخاطبان اصلی این شبکه در داخل کشور به شمار می‌روند.

شبکه الکوثر هم اکنون برنامه‌های خود را از طریق ماهواره‌های‌هاتبرد، عرب ست، یوتل ست و گالاکسی برای مخاطبانش در کشورهای حوزه خاور میانه، شمال آفریقا، اروپا و آمریکای شمالی پخش می‌کند.

شبكه جهانی الكوثر شبكه عمومی به زبان عربی صدا و سیمای جمهوری اسلامی‌ ایران است که با برنامه‌های متنوع پخش 24 ساعته دارد که از جمله آنها می‌توان از برنامه صبحگاهی «صباح الکوثر» (برنامه خانواده) که هر روز ساعت 10:30 به وقت تهران، برنامه کودک ونوجوان هر روز ساعت 17:00 به وقت تهران و دیگر برنامه‌های معارفی، اجتماعی،سیاسی که در طول هفته از این شبکه در اختیار بینندگان قرار می‌گیرد، نام برد.