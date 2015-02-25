رشد ۷۵ درصدی بودجه شهرداری/ بافت ساری فرسوده است

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز شعبانی بعد از ظهر چهارشنبه در جمع اعضای شورای شهر ساری، با بیان اینکه رشد بودجه در حوزه عمرانی چشمگیر است، بیان داشت:بودجه عمرانی شهرداری رشد ۹۵ درصدی نسبت به سال قبل دارد که نویدبخش حرکتهای خوبی است.

وي رشد قابل ملاحظه بودجه فرهنگي را ويژگي ديگر بودجه سال ۹۴ شهرداری ساری عنوان كرد و افزود: با اين اعتبار بی ترديد اقدامات خوبی را در حوزه های فرهنگی، جتماعی و ورزشی از سوی شورا و شهرداری شاهد خواهيم بود.

شعبانی مهم ترين دغدغه شورا را توزيع عادلانه امكانات و خدمات در سطح مناطق شهر دانست و گفت: براي اين منظور به فاكتور هايی چون جمعيت، ميزان مشاركت، سطح نياز ها و اولويت ها توجه خواهد شد.

شعبانی يادآور شد: شهروندان عزيز ساروی در سال ۹۴ تحولات خوبی را در سرانه فضاي سبز، بازگشايي معابر و كنارگذرها، ميان گذرها، مبلمان شهری ، حمل و نقل، مديريت پسماند و آسفالت خيابانها شاهد خواهند بود.

سيد محمد جعفري رئيس كميسيون طرح و برنامه شورای اسلامی شهر ساری نیز با اشاره به افزايش ۷۵ درصدی بودجه سال ۹۴ شهرداری، اين جهش را حاصل ريل گذاری درست شوراي شهر در مسير قطار توسعه شهری و نيز تلاش و كوشش در خور تقدير شهرداری براي حركت سريع از طريق تحقق بودجه و اجراي دقيق پروژه ها دانست.

ساری در مسیر توسعه شهری

وی خوداتکایی سازمانهای تابعه شهرداری را از مهمترین اهداف برشمرد و گفت: افزايش بودجه سال آينده شهرداری، طرح ها و برنامه هايی كه در حوزه های مختلف خدمات شهرداری براي سال ۹۴ پيش بيني شده است نشان می دهد كه حركت هاي مطلوبی در شهر اتفاق خواهد افتاد.

رضا پیوندی عضو شورای شهر ساری نیز گفت: در حالي حاضر بسياری از فعاليت های عمرانی شهرداری با وظايف سازمان های خدمات رسان گره مي خورد نظير برخورد با تأسيسات و شبكه های آب و برق و گاز در حفاری ها و نظاير آن و اگر يك تعامل منطقی بين آن ها و مديران شهري نباشد، سيكل كار همواره با چالش مواجه خواهد بود.

بافت ساری فرسوده است/ شبکه نیمه کاره فاضلاب

وي ياد آور شد: در شهري مثل ساري كه داراي بافت فرسوده است و ريل آهن از وسط شهر عبور می كند، شبكه برق فقط در سطح محدودی از شهر كابلی است، شبكه فاضلاب شهری نيمه كاره هست و تأسيسات آب و گاز در مسير طرح ها بويژه طرح عظيم هدايت آب هاي سطحي قرار دارد، همكاري و تعامل سازمان های خدمات رسان با شهرداری بايد دو چندان باشد تا بتوان برخي گره هاي شهری را رفع کرد.

وی افزود: امروز تمام هم و غم شورا و شهرداری معطوف به ارتقاء سطح عمران و توسعه شهر مركز استان شده و افزايش چشمگير بودجه سال ۹۴ شهرداری ساری نيز گويای همين مطلب است و انتظار می رود مديران اجرايی استان و ساير دستگاهها در سطح استان و شهرستان در راستاي عمل به سياست های سند چشم انداز و نيز با رويكرد توسعه مركز استان كه پيشانی استان محسوب می شود، در موارد و مواقع لازم همكاري كنند.