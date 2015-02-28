به گزارش خبرگزاری مهر، سیّدمحمدمهدی طباطبایینژاد با اشاره به تمرکز بخشی از فعالیتهای این مرکز بر حوزه انیمیشن در سال ۹۴ گفت: پیشتر پیشنهاد تاسیس بنیاد ملی انیمیشن مطرح بود و آقای ایوبی برای محقق شدن این مساله تلاش فراوانی کرد، اما از آنجایی که تاسیس هرگونه موسسه دولتی شرایط خاص خود را دارد، مقرر شد تا مرکز گسترش ضمن فاصله گرفتن از تولید فیلمهای سینمایی اول و فیلمهای کوتاه داستانی، تنها روی ساخت آثار مستند و انیمیشن متمرکز شود تا اگر در آینده امکان تاسیس بنیاد ملی انیمیشن فراهم شد، این سازمان به صورت مستقل فعالیتهای مربوط به انیمیشن را دنبال کند.
وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به این مهم، تغییر نام مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی به مرکز ملی مستند و انیمیشن ایران هم محتمل است، اما تا زمانی که این تغییر نام ابلاغ نشود، اجرای آن ضرورتی ندارد. البته این تغییر نام به علاقه فعالان حوزه سینمای انیمیشن نیز بستگی دارد، چرا که آنها همیشه تمایل داشتند موسسهای به صورت مستقل به فعالیت آنها بپردازد؛ اما از آنجایی که «مستند» ضرورت مداوم و همواره است و وجاهت اَسنادی و اِسنادی آن برای جامعه رو به توسعه ضروری است، این نام را حفظ کردیم.
لزوم توجه به سینمای انیمیشن
طباطبایینژاد با تاکید بر تعداد بالای فعالان حوزه انیمیشن، خاطرنشان ساخت: در حال حاضر تعداد افرادی که در حوزه انیمیشن فعالیت میکنند، از دیگر بخشهای سینمایی بیشتر است. انجمن «آسیفا» به تنهایی هزار عضو دارد و این درحالی است که اعضای انجمن مستندسازان و تهیهکنندگان به صورت مشترک به نصف این رقم هم نمیرسد؛ پس سینمای انیمیشن حوزه فعالی است و تردیدی نیست که باید بیش از پیش به آن توجه کرد.
وی در ادامه گفت: از آنجایی که بازار انیمیشن به تلویزیون وابسته است، بخش قابلتوجهی از تولیدات این حوزه به تلویزیون و مرکز صبا مربوط میشود اما مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی هدف دیگری را دنبال میکند. قرار است که ما انیمیشن را به سمت مردم، اکران سینما و نمایش خانگی ببریم. نگاه خاصی به آنتن تلویزیون نداریم و قرار هم نیست سریالی کار کنیم. نگاه مرکز تصویر مفاهیم و موضوعات جذاب در سینمای انیمیشن است و هدفمان حضور این آثار در جشنوارههای معتبر و اکران روی پرده سینما است.
طباطبایینژاد افزود: خوشبختانه دو فیلم سینمایی انیمیشن در مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی تولید شده که یکی از آنها با عنوان «قلب سیمرغ» آغازگر سینمای انیمیشن بوده و دیگری «رستم و سهراب» در سینماها هم اکران شد. هر دوی این آثار وجاهت تصویری قابل قبولی دارند؛ ضمن اینکه مرکز گسترش قصد دارد در دومین پروژه سینمایی انیمیشن بهرام عظیمی هم مشارکت کند. این فیلم در مرحله بازنویسی فیلمنامه است و با آماده شدن مقدمات ساخت آن، در سال آینده کلید میخورد.
انتشار فصلنامه انیمیشن و برگزاری گردهمایی تخصصی سینمای انیمشن در شیراز
مدیر عامل مرکز گسترش در ادامه صحبتهای خود به ذکر دو خبر تازه پیرامون سینمای انیمیشن پرداخت و توضیح داد: از سال ۹۴ فصلنامه انیمیشن زیر نظر شورای سردبیری متشکل آقایان سعید توکلیان، امیرمحمد دهستانی و روانبخش صادقی که اعضای شورای انیمیشن مرکز نیز هستند، منتشر خواهد شد. سردبیر ارشد این فصلنامه علیرضا قاسمخان است و مدیریت اجرایی آن را امیرحسین ثنائی برعهده دارد. همچنین در نظر داریم از اردیبهشت ماه سال ۹۵ گردهمایی تخصصی انیمیشن را با رویکرد علمی و عرضه محصولات داخلی در بازار بینالمللی، در شهر شیراز برگزار کنیم. برترین کتابها و نشریات این حوزه نیز در این گردهمایی عرضه میشود.
وی در پایان یادآور شد: اولین دوره این همایش با همکاری دانشگاه صداوسیما و همراهی محمد آفریده و فرید فرخندهکیش برگزار شد و در ادامه وقفهای پنج سالانه در برگزاری آن اتفاق افتاد، اما قول میدهیم این گردهمایی از بهار سال ۹۵ بدون وقفه و به صورت سالانه یا دوسالانه برگزار شود تا با دعوت از اساتید شاخص حوزه انیمیشن و معرفی آثار مکتوب و تصویری این بخش، گام موثری در اعتلای هنر انیمیشن ایران برداریم.
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