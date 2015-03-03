تالكين از فهرست نويسندگان محبوب كودكان خارج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردين، گزارش سالانه محبوب‌ترين نويسندگان كودكان نشان می دهد فانتزي‌ها و كمدي‌هاي فراتر از زندگي معمول و كتاب‌هايي چون «تقصير ستارگان ما» نوشته جان گرين محبوب‌ترين كتاب بچه‌هاي دبيرستاني و «دندانپزشك شيطان» نوشته ديويد ويليامز محبوب‌ترين كتاب براي بچه مدرسه‌اي‌ها در دوره ابتدايي بوده‌اند.

در همين حال كتاب‌هاي خيالي و فانتزي شهري براي اولين بار فانتزي‌هاي تالكين خالق «ارباب حلقه‌ها» را از فهرست نويسندگان محبوب بچه مدرسه‌ای‌ها حذف كرده است.

هفتمين گزارش سالانه «بچه‌ها چه مي‌خوانند» كه به تحليل عادت‌هاي كتابخواني در ميان بيش از نيم ميليون از كودكان بريتانيايي مي‌پردازد، با بررسي اين بچه‌ها در بيش از 2700مدرسه بريتانيا فراهم مي‌آيد. اين گزارش نشان داد تالكين براي اولين بار از زماني كه تهيه اين گزارش آغاز شد در فهرست نويسندگان محبوب كودكان جاي ندارد. سال‌هاي پيش تالكين يكي از نويسندگان محبوب در فهرست 10 كتاب محبوب بچه‌هاي دبيرستاني بود.

امسال به جاي آن كتاب پرفروش جان گرين يعني «تقصير ستارگان ما» ذهن اين بچه ها را پر كرده و با رمانس نوجوانانه‌اي كه با دلشكستگي همراه است، در جايگاه اول نشسته است. كتاب «گرفتن آتش» نوشته سوزان كالينز نيز از مجموع «بازي‌هاي گرسنگي» و «واگرا» نوشته ورونيكا راث نيز در اين فهرست جاي دارند.

كاساندرا كلير كه تنها در بيست سال اخير يك كتاب نوشته نيز اكنون پنج عنوان در ميان بچه‌هاي دبيرستاني دارد كه همه آنها با تمركز بر فانتزي شهري نوشته شده‌اند و در آنها بيگانگاني كه مشابه انسان‌ها هستند روي زمين قدم مي زنند.

در مدرسه‌هاي ابتدايي كتاب «دندانپزشك شيطان» نوشته ديويد ويليامز و «همه چيز شگفت‌انگيز است» از ليز پينچون دو اثري هستند كه در راس فهرست جاي گرفته‌ و تازه وارد اين فهرست شده‌اند. در جايگاه سوم هم مجموعه كميك «تام گيتس» جاي دارند. اين در حالي است كه «تالار اسرار» رولينگ از مجموعه «هري پاتر» در جايگاه سوم جاي دارد.

اين گزارش نشان مي دهد كتاب‌هاي مورد علاقه بچه مدرسه‌اي‌هاي بريتانيا در دو بخش جاي مي‌گيرند يكي فانتزي‌هاي ناكجاآبادي شبيه آثار كالينز، كلير و راث و يا آنچه كمدي‌هاي فراتر از زندگي ضدقهرماني مانند «ماجراهاي بچه چلمن» جف كيني است.

در مدرسه‌هاي ابتدايي كتاب «سرزنش» و «آقاي فاكس شگفت انگيز» رولد دال در راس جاي دارند و جف كيني با كميك‌هايش پشت سر آن‌ها قرار دارد.

به جز جوليا دونالدسون كه با كتاب كلاسيك «گروفالو» در مكان هفدهم براي بچه‌هاي ابتدايي جاي دارد، بقيه نويسندگان اين فهرست را نويسندگان مرد خلق كرده‌اند. در حالي كه در ميان دبيرستاني‌ها تنها دو كتاب سوزان كالينز از مجموعه «بازي‌هاي گرسنگي» كه در مكان چهارم و دوازدهم جاي دارند، تنها كتاب‌هايي هستند كه خالقشان نويسنده‌اي زن بوده است.

در مجموع محبوب‌ترين نويسنده جف كيني آمريكايي است .

اين گزارش توسط كيت تاپينگ نوشته شده كه استاد تحقيقات آموزشي و اجتماعي دانشگاه دوندي است. به گفته وي اين گزارش نشان دهنده تضادهاي جدي درميان تنوع كتاب‌ها در دو بخش مدرسه ابتدايي و دبيرستاني است. به گفته وي بچه‌هايي كه از كلاس اول تا پنجم هستند، دنبال داستان‌هايي معنادار براي سن خودشان هستند، اما از كلاس هفتم به بعد بچه‌ها كاري به مسايل سني ندارند.