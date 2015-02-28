هشدار سازمان جهانی بهداشت درباره همه گیری آنفلوانزا

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان جهانی بهداشت هشدار داد: نمی توان هیچ چیزی را درباره آنفلوانزا پیش بینی کرد از جمله اینکه در چه منطقه ای شیوع پیدا خواهد کرد و ویروس آن از چه نوعی خواهد بود.

بر اساس گزارش این سازمان، جهانیان خوش شانس بودند که تازه ترین مورد همه گیری آنفلوانزا که ناشی از ویروس اچ۱ان۱ (معروف به آنفلوانزای خوکی) در سال های ۲۰۰۹ و ۲۰۱۰ بود نسبتا خفیف بوده است. اما نباید فریب این خوش شانسی را خورد.

سازمان جهانی بهداشت در گزارشی هفت صفحه ای درباره آنفلوانزا اعلام کرد: جهان اکنون در بسیاری از سطوح و بیش از هر زمانی در گذشته برای برخورد با شیوع آنفلوانزا آمادگی دارد. سطح آماده باش بالا است و نظارت بیشتری بر شیوع ویروس های خانواده آنفلوانزا در بین حیوانات و انسان ها صورت می گیرد.

با این حال سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد: لازم است تلاش های بیشتری در این زمینه صورت گیرد. این سازمان افزود: ما نیاز به تحقیقات بیشتر برای تولید واکسن های بهتر و کوتاه تر کردن دوره درمان داریم.

این سازمان اعلام کرد: در زمان شیوع گسترده ویروس های خانواده آنفلوانزا، افراد زیادی ظرف سه تا چهار ماه نخست شیوع بیماری که دوره مورد نیاز برای ساخت واکسن کارآمد است جان خود را از دست می دهند.