حمید نعمت الله درباره فیلم های کوتاهی که آنها را برای ایام نوروز برای تلویزیون می سازد به خبرنگار مهر گفت: این فیلم ها مضامین مشخص دارند و می توانند برای مردم مفید باشند، هم اکنون فیلمبرداری آنها به پایان رسیده و کار در مرحله مونتاژ است.

وی درباره این آثار که قرار است از شبکه های مختلف به پخش برسند، یادآور شد: فیلم ها درباره مسایلی است که خود مردم آنها را می دانند اما شاید دیدن این مضامین در قصه و یک فیلم داستانی تاثیر بیشتری داشته باشد.

۱۵ فیلم کوتاه و مستقل ساختیم

کارگردان سریال «وضعیت سفید» درباه این فیلم های کوتاه توضیح داد: اینها ۱۵ فیلم کوتاه و مستقل از هم هستند. این کار بودجه ناچیزی داشت و ما نمی توانستیم از بازیگران محبوب و یا حتی شناخته شده استفاده کنیم و اغلب بازیگران تئاتر و یا افرادی هستند که فعالیت تصویر داشته اند اما درست شناخته نشده اند و من ممنونم که این افراد محبت کردند و با حداقل ها در این مجموعه کنار ما بودند.

وی ادامه داد: فیلمنامه های این آثار را هادی مقدم دوست به همراه یوسف منصوری نوشته بود و ابتدا قرار نبود من نقشی در این کار داشته باشم اما دیدم مقدم دوست دنبال کارگردان است و این فیلم ها هم می تواند آثار مفیدی برای مردم باشد بنابراین در همفکری با هم کمی متن ها را تغییر دادیم و نکاتی را حذف و اضافه کردیم.

نویسنده و کارگردان «بی پولی» درباره موضوعات این فیلمنامه ها هم توضیح داد: کنترل کردن خشم، توجه به بیمه ماشین، پیدا کردن ریشه عصبانیت ها از مواردی هستند که در این فیلم ها به آنها پرداخته می شود و همه موضوعات را در حوزه های مختلف روانشناسی، اخلاقی و مسایل کاربردی در بر دارد و فکر می کنم اگر از آنها استقبال شود می تواند ساختشان ادامه دار باشد.

نعمت الله درباره حوزه فیلمنامه نویسی و کم بودن فیلمنامه نویس های خوب گفت: ما فیلمنامه نویس های خوبی داریم که معمولا شناخته شده نیستند و آثار خود را توسط فیلمنامه نویس های مشهورتر ارایه می کنند چون گروه هایی هستند که بهتر می توانند هزینه کار خود را دریافت کنند و امیدوارم روزی آن عده ناشناخته هم به شهرت برسند.

فیلمنامه خوب معمولا عنصر کمیابی است

نویسنده و کارگردان فیلم سینمایی «آرایش غلیظ» اظهار کرد: فیلمنامه خوب معمولا عنصر کمیابی است و این مساله در تمام دنیا به همین شکل است. فیلمنامه نویسی کاری ذوقی و خلاقانه است و دست یافتن به یک ایده آل در این حوزه سخت تر است در زمینه های دیگر چون تکیه به فنون بیشتر است، دست یافتنی تر هم هستند اما هرچقدر قرار باشد به خلاقیت توسل بیشتری داشته باشید کار سخت تر و دست نیافتنی تر می شود.

کارگردان «بوتیک» در پایان با بیان اینکه فیلمنامه ها در ایران هم سطح دیگر حرفه ها در ساخت یک فیلم قرار دارند، عنوان کرد: اگر این موارد را نسبت به سینمای دنیا مثلا فرانسه بسنجیم همانقدر که کارگردانی ما عقب است فیلمنامه نویسی هم عقب است و اینگونه نیست که اینها فاصله زیادی با هم داشته باشند. ممکن است عده ای به همان دلیل دست نیافتنی بودن فکر کنند که تنها یک فیلمنامه خوب لازم دارند تا فیلم بسازند اما بسیار هستند متن های خوبی که بد ساخته می شوند و به این طریق نابود می شوند.