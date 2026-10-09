حسینی: در کنار لانچر موشک باید لانچر روایت هم فعال باشد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید روح‌الله حسینی در خطبه‌های این هفته نماز جمعه اسفرورین با اشاره به ابعاد مختلف جنگ‌های تحمیلی علیه ایران اظهار کرد: جنگ امروز صرفاً رویارویی نظامی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، روانی، رسانه‌ای و شناختی را نیز دربرمی‌گیرد.

به گفته وی، دشمن در رویارویی نظامی با ملت ایران به اهداف خود نرسیده و به همین دلیل بر جنگ اقتصادی، فرهنگی، روانی و رسانه‌ای تمرکز کرده است؛ هدفی که در نهایت به تسلیم کردن ملت ایران در برابر سلطه آمریکا و رژیم صهیونیستی منتهی می‌شود.

امام‌جمعه اسفرورین با بیان اینکه تفاوت جنگ‌های مختلف بیشتر در شیوه‌ها و میدان‌های نبرد است، تصریح کرد: امروز جنگ، جنگ موشک‌ها و اراده‌هاست و در عرصه شناختی نیز هر طرفی که بتواند روایت خود را تثبیت کند، دست برتر را خواهد داشت.

جلوگیری از تحریف واقعیت‌های جنگ، وظیفه‌ای عمومی است

حسینی با تأکید بر ضرورت جلوگیری از تحریف واقعیت‌های جنگ گفت: نباید اجازه داد جنگی که ملت ایران در میدان نظامی پیروز آن بوده، به‌گونه‌ای روایت شود که مردم خود را بازنده تصور کنند.

وی افزود: مشکلات اقتصادی تنها مختص ایران نیست و کشورهای اروپایی، رژیم صهیونیستی و برخی کشورهای منطقه نیز با فشارهای اقتصادی مواجه‌اند؛ بنابراین باید واقعیت‌ها را به‌درستی دید و اجازه نداد روایت‌های یک‌سویه، دستاوردها و شرایط واقعی میدان را وارونه جلوه دهند.

امام‌جمعه اسفرورین خاطرنشان کرد: جلوگیری از تحریف واقعیت‌ها به معنای حفظ سرمایه اعتماد عمومی و تقویت جبهه مردمی در برابر دشمن است.

حسینی با اشاره به ضرورت خون‌خواهی شهدای جنگ، از جمله رهبر شهید، فرماندهان، دانشمندان و شهدای دانش‌آموز مدرسه شجره طیبه میناب، اظهار کرد: مطالبه خون‌خواهی شهدا باید در کنار دفاع از کشور مورد توجه باشد.

وی با تأکید بر نقش رسانه و روایت در کنار توان نظامی گفت: در کنار لانچر موشک باید لانچر روایت هم فعال باشد؛ ملتی که روایت خود را از دشمن بگیرد، میدان را نیز از دست خواهد داد. اگر اخبار را صرفاً از رسانه‌های دشمن دریافت کنیم، ممکن است در تحلیل واقعیت‌ها دچار خطا شویم.

امام‌جمعه اسفرورین با اشاره به نقش اعتقادات دینی و فرهنگ عاشورا در مقاومت مردم ایران بیان کرد: ملت ایران در سال‌های تحریم، جنگ هشت‌ساله و درگیری‌های اخیر، سختی‌های زیادی را تحمل کرده است و این مردم به‌سادگی میدان را خالی نمی‌کنند.

وی با بیان اینکه هدف امروز باید ساختن ایران قوی باشد، افزود: این قدرت تنها به تجهیزات نظامی محدود نیست، بلکه اراده مردم، باورهای دینی و ایستادگی در مسیر حق نیز در آن نقش دارد.

حسینی با اشاره به فرهنگ عاشورا و جایگاه اهل‌بیت(ع) در باورهای مردم ایران گفت: درس مکتب امام حسین(ع) نترسیدن از دشمن و ایستادگی در برابر ظلم است.

وی همچنین با اشاره به تفاوت نگاه مادی و معنوی به قدرت اظهار کرد: در محاسبات مادی، قدرت کشورها با شاخص‌هایی مانند تجهیزات و توان نظامی سنجیده می‌شود، اما در نگاه دینی، عدالت‌خواهی، توحید و مقابله با ظلم نیز از مؤلفه‌های اساسی قدرت به شمار می‌روند.

حسینی با اشاره به حمایت برخی کشورهای منطقه از سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی، از جمله امارات، اظهار کرد: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و اجازه نخواهد داد اهداف دشمن محقق شود.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ هوشیاری در برابر جنگ رسانه‌ای افزود: مردم باید اخبار را با دقت دنبال کنند و اجازه ندهند روایت‌های ناامیدکننده و تحریف‌شده، واقعیت‌های میدان را تحت‌تأثیر قرار دهد.

حسینی در بخش پایانی خطبه‌ها از سفر آیت‌الله حسین مظفری، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه قزوین، به اسفرورین خبر داد و گفت: این سفر با هدف دیدار با مردم، شنیدن مشکلات و پیگیری مطالبات آنان انجام می‌شود.

وی افزود: در جریان این سفر، مسائل و مشکلات حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، راهداری، آب و فاضلاب، تأمین آب، کامیون‌داران، فرهنگیان، ورزشکاران، جوانان و بانوان با حضور مسئولان مرتبط بررسی خواهد شد.

امام‌جمعه اسفرورین ابراز امیدواری کرد این سفر زمینه پیگیری مشکلات و تسریع در رسیدگی به مطالبات مردم منطقه را فراهم کند.