به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی منصوری در خطبه‌های این هفته نماز جمعه ضیاءآباد با دعوت نمازگزاران به رعایت تقوای الهی و حفظ وحدت و انسجام، اظهار کرد: در شرایط جنگ و تحریم، مردم و فعالان اقتصادی باید بیش از گذشته هوای یکدیگر را داشته باشند و کاسبان نیز با انصاف و رعایت حال مشتریان فعالیت کنند.

وی با تأکید بر ضرورت مدیریت بازار و نظارت بر قیمت‌ها افزود: انتظار می‌رود قوه قضائیه برخورد با کم‌فروشان و گران‌فروشان را ادامه دهد؛ چراکه فشار گرانی و تورم بر زندگی مردم سنگینی می‌کند و نباید عده‌ای در چنین شرایطی به دنبال منافع شخصی خود باشند.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور گفت: با وجود پیشرفت‌ها در عرصه‌های مختلف، معیشت و اقتصاد همچنان از مسائل مهم کشور است و عبور از مشکلات به مدیریت مسئولان و همکاری و همراهی مردم نیاز دارد.

تأکید بر حفظ وحدت و حمایت از نیروهای مسلح

منصوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات و درگیری‌های اخیر، از آنچه ضربات سنگین آمریکا و رژیم صهیونیستی در تقابل با ایران خواند، سخن گفت و اظهار کرد: به گفته وی، حضور مردم در تجمعات و میدان‌ها و حمایت از نیروهای مسلح از عوامل تقویت قدرت کشور بوده است.

وی با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی افزود: ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدها ایستادگی کرده و در صورت تکرار هرگونه اقدام علیه کشور، پاسخ ملت ایران قاطع خواهد بود.

امام جمعه ضیاءآباد همچنین با اشاره به عملکرد رسانه‌های خارجی در پوشش اعتراضات، از آنچه دوگانگی در نحوه توصیف معترضان در ایران و کشورهای غربی خواند، انتقاد کرد و گفت: مردم باید در برابر اخبار و روایت‌های رسانه‌های بیگانه هوشیار باشند و فریب اطلاعات نادرست را نخورند.

منصوری بر ضرورت حل مشکلات کشور با اتکا به ظرفیت‌های داخلی تأکید کرد و خواستار پرهیز از اختلاف‌افکنی و توجه به منافع عمومی شد.

مسجد و مدرسه در تربیت نسل جوان نقش دارند

وی در بخش دیگری از خطبه‌ها با اشاره به اهمیت تربیت دانش‌آموزان، بر ضرورت ارتباط بیشتر مدرسه، خانواده و مسجد تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه حضور دانش‌آموزان در نماز جمعه با همراهی معلمان و مربیان شد.

امام جمعه ضیاءآباد با اشاره به نقش مسجد در تربیت نسل جوان اظهار کرد: مساجد در دوران دفاع مقدس نیز در تربیت و پرورش نیروهای رزمنده نقش مهمی داشتند و باید این ظرفیت در حوزه تربیت دینی و اجتماعی نسل امروز مورد توجه قرار گیرد.

تأکید بر تسهیل ازدواج و توجه به مسئله جمعیت

منصوری در ادامه با اشاره به مسئله جمعیت و ضرورت توجه به تحکیم خانواده، ازدواج آسان را از موضوعات مهم جامعه دانست و گفت: بالا بودن مهریه لزوماً به خوشبختی زوجین منجر نمی‌شود و صداقت و محبت از پایه‌های اصلی زندگی مشترک است.

وی با تأکید بر ضرورت فراهم کردن شرایط ازدواج جوانان، نسبت به پیامدهای کاهش فرزندآوری و سالمندی جمعیت هشدار داد و خواستار توجه خانواده‌ها و مسئولان به این موضوع شد.

امام جمعه ضیاءآباد همچنین بر اهمیت ترویج حیا و عفاف و مسئولیت خانواده‌ها در تربیت فرزندان تأکید کرد.

