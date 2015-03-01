به گزارش خبرنگار مهر، یکصدو شصتمین جلسه رسمی و علنی شورای اسلامی شهر گرگان در حالی شامگاه شنبه برگزار شد که با حواشی و تنش های بین اعضای موافق و مخالف شهردار همراه بود. جلسات شورا و تعیین تکلیف وضعیت شهردار گرگان تا جایی اهمیت یافته که صندلی های متعلق به شهروندان از حضور آنها پرشده و همه با چشمانی نگران بحث های بین اعضای شورا را به نظاره نشسته بودند.

تعطیلی جلسه شورا، نشانه دلسوز نبودن دوستان است

عضو شورای اسلامی شهر گرگان در این جلسه از تعطیلی سه جلسه شورا ظرف یک ماه اخیر اظهار نارضایتی کرد و گفت: اگر دوستان قانونمدار بوده و دلشان برای مردم می سوخت هیچ گاه سه جلسه متناوب را تعطیل نمی کردند.

علی کلاتی با اعلام این نکته که ماهم دلمان برای مردم می سوزد اما بی قانونی کار درستی نیست، افزود: با برگزاری جلسات می توانستیم به یک نتیجه واحد برسیم اما برخی اعضا اهدافی را در سر دارند.

وی ضمن اشاره به این نکته که دلیل تعطیلی جلسات شورا فرصت سوزی برای طرح سوال و استیضاح از شهردار است، افزود: ما خودمان را به کوچه علی چپ می زنیم وگرنه قانون شفاف و روشن همه چیز را توضیح داده است.

این عضو شورا با بیان این مطلب که انتخاب شهردار در شهرهای زیر 200 هزار نفر بر عهده شورای اسلامی شهر است، اظهار مرد: این موضوع ارتباطی با معاون عمرانی استانداری نداشته که هیات رئیسه با ایشان صحبت کرده است.

وی با تاکید بر این مطلب که حکم شهردار گرگان یک ساله بوده، اذعان کرد: دوستان با طفره رفتن می خواهند که حسین صادقلو به افتتاح زیرگذر میدان معلم برسد.

کلاتی اضافه کرد: ضمن احترامی که برای ریاست شورا قائل هستم ادامه ریاست شورا از سوی ایشان را به مصلحت نمی دانم و از نظرم ایشان در این جایگاه نمی توانند کار کنند.

ریاست شورا به اعضا توهین می کند

عضو دیگر شورای اسلامی شهر گرگان از روند مدیریت ریاست شورا اظهار نارضایتی کرد و خطاب به حسین ربیعی گفت: شما هرگونه که دلتان بخواهد از جایگاه ریاست شورا به اعضا توهین می کنید و اصلا به بار حقوقی کلماتی که به کار می برید توجه نمی کنید.

زهرا نورا با بیان این مطلب که شاید اغلب مشکل اعضا با شهردار به دلیل مدیریت نادرست حسین ربیعی است، افزود: بر اساس مصوبه هیات رئیسه ریاست شورا باید نامه به وزارت کشور ارسال می کرد که از این اقدام خودداری کرد؛ بهتر است ریاست شورا اگر قانون را نمی داند با فرد مطلع در این راستا مشورت کند.

وی ضمن یادآوری این نکته که آنچه که شهرداری و شورا را به اینجا رسانیده ریاست بد شورا بوده، افزود: برابر با قانون اگر اکثریت اعضای شورا بخواهد، ریاست شورا تغییر خواهد کرد.

ایراداتی که از حسین ربیعی گرفته شد، در حد بضاعت ایشان است

عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان نیز در خصوص نحوه مدیریت ریاست شورا، اظهار کرد: ایراداتی که از حسین ربیعی گرفته شد، در حد بضاعت ایشان است تا زمانیکه اعضای شورا به این نتیجه برسند که ربیعی می تواند به فعالیت خود در این سمت ادامه دهد یا خیر این روند ادامه خواهد داشت.

محمدرضا سبطی ادامه داد: ما مجموعه شورا هستیم از این رو هنگامی که در هیات رئیسه موردی مصوب شود همه آن را باید انجام دهند و قابل تغییر نیست.

وی ضمن اشاره به نامه ارسالی از وزارت کشور از سوی معاون عمران و توسعه شهری و روستایی کشور به استانداری گلستان برای ابلاغ به شورای گرگان، افزود: همیشه استانداری حامل نامه شوراهای شهر است به همین دلیل استانداری بدون هیچ گونه مقاومتی باید این نامه را به شورا ارسال می کرد.

این عضو شورا ضمن تاکید بر این نکته که استانداری حلقه اتصال بین شورا و وزارت کشور است، اذعان کرد: طبق روال نامه به استانداری ارسال شده بوده و باید به شورا ابلاغ می شد که این مهم انجام نگرفت.

سبطی از روند سیاست کاری حسین صادقلو در مدت یکساله به عنوان شهردار اظهار نارضایتی کرد و گفت: شهردار گرگان در طول یکسال فعالیت کاری خود توجهی به دیدگاه شورا نداشته و دیدگاه خاص خودش را در این راستا دارد.

وی با بیان این نکته که شهرداری گرگان قائم به فرد نیست، افزود: تغییراتی اخیرا در پست های اداری شهرداری گرگان رخ داده که به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

با بی محلی، فخر فروشی و غرور مشکلی از شهر رفع نمی شود

رئیس کمیسیون خدمات شهری و فضای سبز ضمن گلایه از روند فعالیت شهردار گرگان، گفت: با بی محلی، فخر فروشی و غرور مشکلی از شهر برطرف نخواهد شد.

محمدابراهیم جرجانی با بیان این نکته که شورا نمایندگان مردم هستند و باید به آنها احترام گذاشت، افزود: پرسنل شهرداری گرگان این روزها بحرانی ترین وضعیت را سپری می کنند و از لحاظ شرایط جسمی و روحی در بدترین وضعیت به سر می برند خواهشم این است که حسین صادقلو به عنوان مدیر آن مجموعه برای ایجاد آرامش تلاش کند.

وی از مصوب نشدن بودجه سال آینده اظهار ناخرسندی کرد و گفت: اصلا خوب نیست که تا به این لحظه بودجه سال 94 بسته نشده و بسترهای لازم برای ورود مسافران به شهر گرگان مهیا نشده است؛ همه این موارد به شهر گرگان ضربه خواهد زد.

در ادامه این نشست نائب رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان ضمن دعوت اعضای شورا به آرامش خواستار ادامه مباحث در جلسات غیر علنی شد و اظهار کرد: اعضای شورا عضو یک خانواده هستند و اگر گرفتاری در این بین ایجاد شده بهتر است در بین خودمان و صحن غیر علنی مطرح شود.

تعطیلی جلسات رسمی و علنی را نمی پسندم

صفرعلی پائین محلی با بیان این نکته که تعطیلی جلسات رسمی و علنی را نمی پسندم، افزود: بهتر است راجع به این موارد در جلسات غیر علنی بحث شود چراکه دیدگاه خوبی افکار عمومی با این روند از شهرداری و شورا نخواهند داشت.

در ادامه عضو هیات رئیسه شورای اسلامی شهر گرگان خواستار روشن شدن وضعیت شهردار و دلیل تعطیلی جلسات شهردار شد و اظهار کرد: بهتر است هرچه سریعتر این شرایط روشن و شفاف شود.

سید محمد قدس مفیدی با بیان این مطلب که هدف ما منافع مردم است، افزود: اگر به این نتیجه برسیم که با ماندن شهردار منافع مردم حفظ می شود، این کار را انجام می دهیم.

وقتی منافع شهر را در یک موضوع خاص می بینیم طرح سوال می کنیم

وی ادامه داد: وقتی منافع شهر را در یک موضوع خاص می بینیم طرح سوال می کنیم؛ پس از طرح سوال ما به اینجا رسیده ایم که چهار نفر از اعضای شورا به یک سو رفته و سایر اعضا را تنها گذارند.

این عضو شورا ضمن اشاره به ارسال نامه وزارت کشور به استانداری گلستان، گفت: یک رونوشت این نامه متعلق به شورای شهر گرگان است درحالیکه هیچ گاه به دست ما نرسیده است.

قدس مفیدی اضافه کرد: در این نامه آمده که حکم شهردار یک ساله است و شرایط ایشان را برای ادامه کار مشخص کنید.

رئیس شورای اسلامی شهر گرگان در پاسخ به اعتراضات اعضای شورا در صحن علنی، گفت: طبق درخواست 9تن از اعضای شورا نامه ای را برای تعیین تکلیف شهردار مکاتبه کردیم و پاسخی که از سوی معاون استانداری دادند این بود که با توجه به استعلام های به عمل آمده مشکلی برای ادامه کار حسین صادقلو وجود ندارد.

حسین ربیعی از نامه 9 تن از اعضای شورا بدون سربرگ و مهر شورا خبر داد و اذعان کرد: استانداری این نامه را به دلیل نداشتن سربرگ و مهر شورا فاقد ارزش قانونی دانست.

وزارت کشور حسین صادقو را دارای صلاحیت قانونی می داند

وی با اشاره به مکاتبات انجام شده با وزارت کشور، افزود: از وزارت کشور اعلام شده اگر استیضاح و طرح سوالی اعضای شورا دارند انجام دهند در غیر این صورت عزل شهردار از سوی وزارت کشور انجام نمی شود چراکه به لحاظ قانونی صادقلو می تواند به کار خود ادامه دهد.

ریبعی با تاکید بر این نکته که تابع قانون هستم و در این راستا هر امری برابر با قانون را اجرا خواهم کرد، افزود: اگر وزارت کشور عدم صلاحیت حسین صادقلو را به عنوان شهردار تایید کند قطعا سرپرستی برای شهرداری گرگان انتخاب خواهیم کرد.

وی ادامه داد: اگر خوبی ریاست شورا به این است که به هرچه شما گفته اید عمل کند، باید بگویم من این کار را نمی کنم و برابر با قانون عمل خواهم کرد.

گفتنی است در این نشست اعضای شورای شهر گرگان بخشی از اختیارات تفویض شده به حسین صادقلو را پس گرفتند و وی باید از این به بعد برای اجرای طرح‌ها و برنامه‌های خود مصوبه شورای شهر را اخذ کند.

بیش از یک ماه از اولین بحثی که در جلسه علنی شورا در خصوص تعیین تکلیف وضعیت شهردار می گذرد اما هنوز اعضای شورا به یک اتفاق نظر مشترک پس از کش و قوس فراوان نرسیده اند و این درحالی است که بودجه سال آینده شهر گرگان بسته نشده و علی رغم نگرانی مسئولین شهری در طول سال بسترهای لازم گردشگری برای شهر گرگان مهیا نشده است. انتظار می رود اعضای شورا که برای خدمت به شهر و شهروندان بر کرسی شورا نشسته اند برای منافع مردم هم که شده هرچه سریعتر به نظری مشترک برسند.