تصادف پژو با گله گوسفندان؛ ۸ رأس دام تلف شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شب گذشته یک دستگاه خودروی سواری پژو در حال تردد در محور مواصلاتی بوئین‌ومیاندشت به الیگودرز بود که به دلیل تاریکی هوا و حضور ناگهانی یک گله گوسفند در سطح جاده، نتوانست به موقع وسیله نقلیه را متوقف کند و با احشام برخورد شدید داشت.

وی با اشاره به خسارات این سانحه افزود: در پی این برخورد ناگوار، متأسفانه ۸ رأس گوسفند در دم تلف شدند و سرنشین خودروی پژو نیز به شدت مصدوم شد که بلافاصله با حضور عوامل امدادی و اورژانس، اقدامات درمانی اولیه صورت گرفته و برای ادامه روند درمان به مرکز درمانی منتقل شد.

سهم ۵۰ درصدی راننده و دامدار در کارشناسی تصادف

رئیس پلیس راه استان اصفهان در تشریح نتایج بررسی کارشناسان تصادفات پلیس راه تصریح کرد: پس از حضور تیم‌های تخصصی در محل حادثه و بررسی آثار به‌جا مانده بر روی آسفالت و وضعیت خودرو و احشام، سهم طرفین در وقوع این سانحه ۵۰ درصد برای راننده خودرو (به دلیل عدم رعایت سرعت مطمئنه و عدم توجه به جلو در تاریکی) و ۵۰ درصد برای عوامل مرتبط با گله احشام و دامدار (به دلیل رهاسازی و عدم ایمن‌سازی تردد دام در محور برون‌شهری) تعیین شد.

هشدار جدی پلیس به رانندگان و دامداران درباره خطرات جاده‌ای

سرهنگ میرزایی با ابراز تأسف از وقوع چنین حوادثی که با کمی احتیاط قابل پیشگیری است، به تمامی کاربران جاده‌ای هشدار داد و گفت: حضور احشام در سطح سواره‌رو، به‌ویژه در ساعات تاریکی شب و مقاطع فاقد روشنایی کافی، می‌تواند در چند ثانیه به فاجعه‌ای جبران‌ناپذیر تبدیل شود؛ لذا رانندگان عزیز باید هنگام عبور از محورهای برون‌شهری، به‌ویژه مناطق روستایی و مسیرهای شناخته‌شده محل تردد دام، با سرعت مطمئنه رانندگی کرده و ضریب هوشیاری خود را افزایش دهند.

وی همچنین توصیه‌های مهمی خطاب به دامداران و صاحبان احشام مطرح کرد و افزود: از دامداران محترم انتظار داریم به هیچ عنوان گله‌های خود را در حاشیه یا سطح جاده‌ها رها نکرده و هدایت نکنند. هنگام ضرورت برای عبور دادن احشام از مسیرهای ارتباطی، رعایت مقررات ایمنی، استفاده از افراد راهنما و تجهیزات هشداردهنده (مانند چراغ‌های چشمک‌زن و شبرنگ) امری حیاتی است تا جان انسان‌ها و سرمایه دامداران به خطر نیفتد.

رئیس پلیس راه استان اصفهان خاطرنشان کرد: جاده‌ها بستری اختصاصی برای تردد ایمن وسایل نقلیه هستند و هرگونه غفلت یا بی‌احتیاطی از سوی رانندگان در کنترل خودرو یا دامداران در هدایت احشام، پیگرد قانونی و عواقب تلخی به دنبال خواهد داشت؛ حفظ ایمنی در جاده یک مسئولیت کاملاً همگانی و مشترک است.