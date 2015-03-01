دیدار دی میستورا و معلم/ توقف درگیری ها در حلب محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در سوریه شب گذشته پس از ورود به دمشق با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.

در این دیدار توقف درگیری ها در شهر حلب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق شد که هیئتی از اعضای دفتر کار دی میستورا در دمشق راهی حلب شوند تا از اوضاع این شهر اطلاع کسب کنند.

در این دیدار «فیصل المقداد» معاون وزیر امور خارجه و «احمد عرنوس» مشاور وی حضور داشتند.

پیش از این دولت سوریه با طرح پیشنهادی سازمان ملل مبنی بر توقف درگیری ها در شهر حلب موافقت کرده بود.