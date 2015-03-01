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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۸

شب گذشته انجام شد؛

دیدار دی میستورا و معلم/ توقف درگیری ها در حلب محور مذاکرات

دیدار دی میستورا و معلم/ توقف درگیری ها در حلب محور مذاکرات

نماینده سازمان ملل متحد در سوریه و وزیر امور خارجه سوریه با یکدیگر دیدار و درباره توقف درگیری ها در شهر حلب رایزنی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، استفان دی میستورا نماینده سازمان ملل متحد در سوریه شب گذشته پس از ورود به دمشق با ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه دیدار کرد.

در این دیدار توقف درگیری ها در شهر حلب مورد بحث و بررسی قرار گرفت و توافق شد که هیئتی از اعضای دفتر کار دی میستورا در دمشق راهی حلب شوند تا از اوضاع این شهر اطلاع کسب کنند.

در این دیدار «فیصل المقداد» معاون وزیر امور خارجه و «احمد عرنوس» مشاور وی حضور داشتند.

پیش از این دولت سوریه با طرح پیشنهادی سازمان ملل مبنی بر توقف درگیری ها در شهر حلب موافقت کرده بود.

کد مطلب 2508704
سمیه خمارباقی

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