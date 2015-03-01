به گزارش خبرنگار مهر، احمد رضا بحرینی صبح یکشنبه در نشست با فرماندار شهرستان دشتی از حمایت‌های بی‌دریغ فرماندار شهرستان دشتی تقدیر و اظهار داشت: کمیته امداد در زمینه های تعالی فکری و فرهنگی خانواده، گسترش شبکه‌های نیکوکاری با محوریت مساجد، سبک مدیریت جهادی و توانمند سازی کارهای خوبی انجام داده است.

وی توانمند سازی اقتصادی را یکی از برنامه های این نهاد عنوان کرد و افزود: آموزش و فنی و حرفه ای، استفاده از شرکت‌های مشاوره‌ای و مشاوره، پرداخت وام‌های اشتغال، نظارت قبل وحین و بعد از اجرای طرح، بیمه کردن مددجویان، تعامل با کارفرمایان و شرکت‌های کاریابی از اقدمات مهم در این زمینه است.

مدیر کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان دشتی گفت: در حال حاضرحدود ۱۰ هزار مددجو از خدمات نهاد کمیته امداد امام خمینی (ره) در این شهرستان بهره مند هستند.

بحرینی تصریح کرد: در حال حاضر ۸۱۴ محصل تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره) هستند که از این تعداد ۶۰۵ نفر از آنها دانش آموز هستند.

وی خاطر نشان کرد: کمک معیشت، کمک هزینه زندگی، کمک به تامین جهیزیه، پرداخت وام ضروری قرض الحسنه، تامین مسکن، بازپرداخت اقساط، طرح اکرام و بیمه های اجتماعی را از دیگر فعالیت‌های این نهاد عنوان کرد.

احمد رضا بحرینی بیان کرد: هم اکنون ۳۰۱ یتیم تحت تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) این شهرستان قرار دارند که توسط ۷۵۹ حامی حمایت می شوند.

کمیته امداد علاوه بر فقر، آسیب‌های اجتماعی را نیز کاهش دهد

فرماندار دشتی نیز گفت: امروز رسالت شما در جهت خدمت رسانی به مردم و آن هم از جنس محرومین بر کسی پوشیده نیست.

غلامرضا مهرجو افزود: کمیته امداد امام خمینی (ره) در بخش های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، مسکن و اشتغال کارهای خوبی انجام داده که از این اقدامات تقدیر وتشکر بعمل می آید.

مهرجو ادامه داد: یکی از نهادهای انقلابی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی با دستور معمار کبیر انقلاب و بر اساس نیاز آن روز تشکیل شد و تاکنون شاهد ارائه خدمات مطلوب آن نهاد به اقشار محروم هستیم کمیته امداد امام خمینی(ره) است.

وی بر توانمند سازی افراد تحت پوشش تاکید وبیان کرد: ما باید بتوانیم در زمینه های مختلف اهم از فکری و اقتصادی افراد تحت پوشش را توانمند سازی کنیم که تاکنون نیز گامهای خوبی در این زمینه برداشته شده است.

مهرجو بیان کرد: انتظار است مجموعه کمیته امداد امام خمینی (ره) با برنامه ریزی چند ساله جهت توانمند سازی افراد قدم‌های محکم تری در این زمینه بردارد.

وی گفت: عمده مسائل و مشکلات جامعه علاوه بر فقر، آسیب های اجتماعی نیز هست که می طلبد کمیته امداد در راستای کاهش آن پیشگام باشد.