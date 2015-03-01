به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سازمان انرژی اتمی ایران، نیروگاه اتمی بوشهر بر اساس برنامه‌ریزی قبلی از ساعت ۲۳ شب دهم اسفندماه جاری به مدت حدود دوماه از مدار خارج خواهد شد.

این تصمیم در راستای فراهم کردن امکان در مدار بودن نیروگاه در ایام اوج مصرف شبکه سراسری در تابستان سال ۹۴ اتخاذ شده است.

لازم به توضیح است نیروگاه اتمی بوشهر در حال حاضر حدود ۱۹۰ روز کارکرد موثر سوخت دارد، که در صورت ادامه تولید، با رسیدن به مرز سیصد روز کارکرد موثر سوخت در اواسط خردادماه و در زمانی که بیشترین نیاز به تولید این نیروگاه وجود دارد، باید نیروگاه برای سوخت‌گذاری بعدی از مدار خارج می‌شد.