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۱۰ اسفند ۱۳۹۳، ۲۰:۵۲

ضیایی تاکید کرد:

ضرورت توجه بیش از پیش به اقامه نماز توسط دانش آموزان در مدارس

ضرورت توجه بیش از پیش به اقامه نماز توسط دانش آموزان در مدارس

بناب - رئیس ستاد اقامه نماز آذربایجان شرقی بر ضرورت توجه بیش از پیش به اقامه نماز توسط دانش آموزان در مدارس تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، اسدالله ضیایی عصر یک شنبه در جلسه شورای اقامه نماز شهرستان بناب با تاکید بر اینکه نماز ستون دین است، افزود: نماز محور اصلی ایمان به خدا و سرآمد فرایض و واجبات الهی است.

وی با اشاره به اینکه در زمینه ایجاد فرهنگ نماز و فرهنگ قرآن کم آورده ایم، ابراز داشت: نماز مانع بزرگی برای جلوگیری از انحرافات است و باید فرهنگ خواندن نماز و قرآن را در جامعه و به خصوص در بین جوانان گسترش دهیم.

ضیایی با بیان اینکه ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی در شهرستان بناب وجود دارد که در خصوص نماز می توان قدم های بزرگی برداشت و وجود حوزه علمیه در بناب نیز می تواند کمک کننده باشد.

وی به همکاری و مشارکت همه دستگاه های اجرایی همچون آموزش و پرورش، دانشگاه ها و شهرداری ها برای ترویج نماز تاکید کرد و ادامه داد: انجام فرایض دینی باید از ابتدای کودکی در وجود انسان نهادینه شود.

حجت الاسلام شیخ مصطفی باقری بنابی امام جمعه بناب نیز در این جلسه ضمن تقدیر و تشکر از اقدامات انجام شده توسط ستاد اقامه نماز شهرستان بناب بیان کرد: همه دستگاه های دولتی و غیر دولتی بایستی برای ترویج نماز در جامعه اهتمام ویژه ای داشته باشند.

حجت الاسلام باقری بنابی همچنین از شهردار و شورای اسلامی شهر خواست نسبت به تکمیل المان میدان امام علی(ع) و همچنین یادمان شهدای گمنام بناب تلاش کنند.

کد مطلب 2509417

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