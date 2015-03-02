رمز ماندگاری اسلام در ماندگاری امامت و ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی خاتمی شامگاه یکشنبه در جمع عزاداران باشکوه فاطمی مکتب الزهرا(س) با بیان اینکه دشمن همواره در طی تاریخ کوشیده به فلسفه امامت و ولایت ضربه بزند، ایستادگی حضرت زهرا(س) در مقابل منحرفان از دین را یادآور شد و افزود: بیانات و افشاگری های حضرت زهرا(س) مانع از تحقق اهداف منحرفانه منافقان و منحرفان از دین شد.

وی با بیان اینکه در گذشته هر شیعه خود را ملزم و موظف به انتقال یک حدیث و یا روایت از ائمه معصومین می دانست، ادامه داد: رمز ماندگاری شیعه در طول تاریخ انتقال سینه به سینه احادیث و روایت از ائمه معصومین است.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به خطابه ها و بیانات حضرت فاطمه زهرا(س) این بیانات به حدی در جایگاه بالا و متعالی از لحاظ ارزش و محتوا قرار دارد که تنها می توان آن را با خطبه های حضرت علی(ع) در نهج البلاغه برابر دانست.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان با انتقاد از روند موجود در تربیت کودکان در جامعه اسلامی، به یادگیری خطبه ها و احادیث منتسب به حضرت فاطمه زهرا(س) و ائمه معصومین در گذشته اشاره کرد و افزود: متاسفانه در حال حاضر بسیاری از کودکان با ادبیات و مطالب غیر اسلامی رشد می کنند و این مانع از رشد و تعالی جامعه اسلامی می شود.

حجت الاسلام خاتمی با اشاره به حمایت های قاطعانه حضرت زهرا(س) از حریم امامت و ولایت، افزود: در کنار بیان مظلومیت های حضرت فاطمه زهرا(س) باید به بیان واقعیت ها و آنچه که حضرت زهرا(س) به خاطر آن فریاد زدند بپردازیم.

وی با انتقاد از برخی موضع گیریها در زمینه نحوه فعالیت هیت ها توسط مسئولان هیات افزود: برخی از مسئولان هئیت ها در برگزاری هئیت های خود به سخنران و مداح عنوان می کنند صحبت سیاسی نکنند، این یعنی چه؟.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه زنجان افزود: قیام امام حسین(ع) خود یک حرکت و کنگره بزرگ سیاسی بود و باید به این امر توجه داشته باشیم که همه بیانات و احادیت روایت نقل شده از ائمه معصومین دارای مفاهیم عظیم سیاسی هستند.