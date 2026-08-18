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۲۷ مرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۵

وحید: پیشرفت پروژه‌های آبخیزداری کشور به بیش از ۷۰ درصد رسید

وحید: پیشرفت پروژه‌های آبخیزداری کشور به بیش از ۷۰ درصد رسید

اراک- معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور گفت: پروژه های آبخیزداری کشور با هدف تقویت سفره‌های آب زیرزمینی و کاهش فرسایش خاک، بیش از ۷۰ درصد پیشرفت داشته است

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید در نشست منطقه ای بررسی اجرای پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات محرومیت زدایی اظهار کرد: پروژه‌های آبخیزداری با مشارکت بسیج سازندگی و با هدف تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک و افزایش تولید در مناطق روستایی در حال اجراست.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های آبخیز در بالادست قنوات و مناطق دارای پتانسیل تولید آب، برای کنترل فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی دنبال می‌شود.

وحید تصریح کرد: این اقدامات با تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، زمینه ذخیره و تأمین آب در قنوات و چاه‌ها و استفاده از آن در چرخه تولید و تأمین امنیت غذایی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سطح کشور ادامه داد: سال گذشته اجرای این پروژه‌ها در سطح ۵۰۰ هزار هکتار تعریف شد و ارزیابی‌ها در ۶ استان، از جمله مرکزی، از پیشرفت قابل قبول طرح حکایت دارد.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اجرای طرح‌ها در برخی استان‌های غربی تحت تأثیر شرایط جنگی با چالش‌هایی همراه بود اما روند پیشرفت پروژه‌ها قابل قبول است و توسعه اجرای آن‌ها در سال آتی، دستور کار است.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های موجود و اجرای پروژه‌های جدید با هدف تقویت پوشش گیاهی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و در نهایت حمایت از تولید کشاورزی و روستایی دنبال خواهد شد.

وحید میزان پیشرفت پروژه‌ها در سطح کشور را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: اعتبار اجرای این طرح‌ها در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود.

وی بیان کرد: برای سال آتی نیز ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که ۲ هزار میلیارد تومان به آبخیزداری و یک هزار میلیارد تومان به بخش بیابان اختصاص دارد.

کد مطلب 6920534

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