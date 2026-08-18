به گزارش خبرگزاری مهر، حسن وحید در نشست منطقه ای بررسی اجرای پروژه های آبخیزداری از محل اعتبارات محرومیت زدایی اظهار کرد: پروژه‌های آبخیزداری با مشارکت بسیج سازندگی و با هدف تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، کاهش فرسایش خاک و افزایش تولید در مناطق روستایی در حال اجراست.

وی افزود: اجرای این پروژه‌ها با هدف بهره‌گیری از ظرفیت حوزه‌های آبخیز در بالادست قنوات و مناطق دارای پتانسیل تولید آب، برای کنترل فرسایش خاک و تقویت پوشش گیاهی دنبال می‌شود.

وحید تصریح کرد: این اقدامات با تقویت سفره‌های آب زیرزمینی، زمینه ذخیره و تأمین آب در قنوات و چاه‌ها و استفاده از آن در چرخه تولید و تأمین امنیت غذایی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اجرای این طرح در سطح کشور ادامه داد: سال گذشته اجرای این پروژه‌ها در سطح ۵۰۰ هزار هکتار تعریف شد و ارزیابی‌ها در ۶ استان، از جمله مرکزی، از پیشرفت قابل قبول طرح حکایت دارد.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور تاکید کرد: اجرای طرح‌ها در برخی استان‌های غربی تحت تأثیر شرایط جنگی با چالش‌هایی همراه بود اما روند پیشرفت پروژه‌ها قابل قبول است و توسعه اجرای آن‌ها در سال آتی، دستور کار است.

وی افزود: تکمیل پروژه‌های موجود و اجرای پروژه‌های جدید با هدف تقویت پوشش گیاهی، تغذیه سفره‌های آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک و در نهایت حمایت از تولید کشاورزی و روستایی دنبال خواهد شد.

وحید میزان پیشرفت پروژه‌ها در سطح کشور را بیش از ۷۰ درصد اعلام کرد و گفت: اعتبار اجرای این طرح‌ها در سال گذشته حدود ۲ هزار میلیارد تومان بود.

وی بیان کرد: برای سال آتی نیز ۳ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده که ۲ هزار میلیارد تومان به آبخیزداری و یک هزار میلیارد تومان به بخش بیابان اختصاص دارد.