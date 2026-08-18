استاندار کرمانشاه در باینگان علت مسمومیت شهروندان را پیگیری کرد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر سه‌شنبه، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه به همراه رئیس مجمع نمایندگان استان، فرماندار پاوه و جمعی از مدیران مسئول با حضور در شهر باینگان، از نزدیک در جریان آخرین اقدامات انجام‌شده برای بررسی علت بروز علائم مسمومیت در شماری از شهروندان این شهر قرار گرفت.

در این بازدید، آخرین وضعیت سلامت شهروندان، روند بررسی‌های تخصصی برای شناسایی منشأ موضوع و وضعیت تأمین آب شرب باینگان مورد بررسی قرار گرفت و بر تداوم حضور میدانی دستگاه‌های مسئول و پیگیری دقیق موضوع تأکید شد.

استاندار کرمانشاه پیش از این نیز بر ضرورت شناسایی سریع و دقیق علت مراجعه شماری از اهالی باینگان به مراکز درمانی تأکید کرده و خواستار انجام آزمایش‌ها و بررسی‌های تخصصی لازم برای مشخص شدن منشأ این وضعیت شده بود.

در جریان حضور مسئولان در باینگان، بر ضرورت اطلاع‌رسانی شفاف، واحد و هماهنگ به مردم نیز تأکید شد تا شهروندان در جریان آخرین نتایج بررسی‌های کارشناسی و اقدامات انجام‌شده قرار گیرند.

رئیس مجمع نمایندگان استان، فرماندار پاوه، رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان و مدیرکل مدیریت بحران استانداری نیز در این بازدید استاندار کرمانشاه را همراهی کردند.

طی چند روز اخیر شماری از شهروندان باینگان با علائم مسمومیت به مراکز درمانی مراجعه کردند که با رسیدگی‌های پزشکی، همه موارد به صورت سرپایی درمان شدند و در حال حاضر دو نفر تحت مراقبت قرار دارند.

بر اساس بررسی‌های انجام‌شده، در ابتدا احتمال وجود آلودگی در آب شرب مصرفی آن روز مطرح شد که نتایج آزمایش‌ها نبود باکتری در آب و سالم بودن آن را تأیید کرده است.

در حال حاضر نیز آزمایش‌های تخصصی برای بررسی احتمال وجود ویروس در آب مصرفی روز شنبه در دست بررسی است و دستگاه‌های مسئول پیگیری‌های لازم برای مشخص شدن دقیق منشأ بروز این علائم را ادامه می‌دهند.