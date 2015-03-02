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۱۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۰۴

وکیلی:

پایگاه امدادی استان سمنان می تواند پوشش استان های دیگر باشد

پایگاه امدادی استان سمنان می تواند پوشش استان های دیگر باشد

سمنان - استاندار سمنان خواستار ایجاد پایگاه امدادی در این استان برای پوشش استان های دیگر خصوصا تهران شد و گفت: استان سمنان موقعیت مناسب را برای قرار گرفتن به عنوان پشتیبان امدادی مرکز کشور دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری سمنان، محمد وکیلی در دیدار با  رئیس جمعیت هلال احمر کشور  در محل استانداری سمنان اظهار داشت: این استان با داشتن نیروهای امدادی و اورژانسی آموزش دیده و با تجربه، موقعیت مناسبی برای قرار گرفتن به عنوان پشتیبان امدادی مرکز کشور دارد.

وی ایجاد اردوگاه امدادی، آموزشی و پشتیبانی در شهرستان گرمسار استان سمنان را مورد تاکید قرار داد و گفت: ایجاد چنین پایگاهی می تواند بار سنگینی از کار امدادی و پشتیبانی هلال احمر در مرکز کشور را بر عهده گیرد.

استاندار سمنان تامین امنیت زائران میلیونی عبوری از استان را وظیفه سنگینی برای مسئولان برشمرد و ادامه داد: جاده های پر تردد در استان سمنان حوادث متعدد در ایام مسافرت هموطنان را به همراه دارد.

وکیلی تصریح کرد: آزادراه حرم تا حرم از قم به گرمسار به بهره برداری رسیده است و از سوی دیگر، مطالعات ایجاد مسیر گرمسار به شمال کشور نیز آغاز شده که وجود پایگاه امدادی و پشتیبانی در گرمسار را ضروری کرده است.

دکتر سید امیر حسین ضیائی رئیس جمعیت هلال احمر کشور نیز گفت: در صورت مشخص شدن وضعیت مالکیت زمین این پارک در گرمسار، مدیریت این جمعیت با ایجاد پایگاه امدادی و پشتیبانی در این منطقه موافقت می کند.

حسن شکراللهی مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان نیز در این نشست ایجاد پایگاه امدادی، پشتیبانی و آموزشی در گرمسار را فرصت مناسبی برای اسکان اضطراری آسیب دیدگان در مسیر دانست و گفت: پارک ۷۰ هکتاری گرمسار بهترین موقعیت برای ایجاد این پایگاه است.

آغاز مراحل احداث پایگاه امداد هوایی در سمنان و اختتامیه المپیاد فرهنگی ورزشی دختران جوان جمعیت هلال احمر کشور با حضور سیدامیرحسین ضیایی انجام شد.

کد مطلب 2509704

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