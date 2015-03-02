به گزارش خبرنگار مهر، پرونده رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای استان قم در حالی فردا بسته میشود که تکلیف قهرمان این مسابقات عصر دوشنبه مشخص شد و تیم فوتبال هما با وجود شکست سنگین برابر اتحاد در هفته پایانی، جام قهرمانی را بالای سر برد.
در آغاز دیدارهای هفته چهاردهم و پایانی این مسابقات تیمهای فوتبال اتحاد و هما امروز در ورزشگاه شهید حیدریان قم به مصاف هم رفتند که این مسابقه با برتری ۴ بر یک تیم فوتبال اتحاد به پایان رسید.
هما گرچه در این مسابقه مغلوب شد اما به لطف پیروزیهای پی در پی و سریالی خود از ابتدای فصل قهرمانی این مسابقات را جشن گرفت و قهرمانیاش در نیم فصل را تا پایان مسابقات این فصل حفظ کرد.
تیمهای فوتبال اتحاد و سفیر گفتمان، نزدیکترین تیمهای در تعقیب تیم صدرنشین هما بودند که در نهایت موفق به تصاحب جایگاه هما نشدند تا هما پس از چند سال دوری از قهرمانی بار دیگر بر بام فوتبال استان قم قرار بگیرد.
هما امسال با هدایت رحیم راسخ و کمال شیری پا به مسابقات لیگ برتر فوتبال استان قم گذاشت و در سایه درخشش بازیکنانی چون امیر منصوری مجد، محمد گائینی، مسعود خسروی و مرتضی حبیبنژاد سرانجام قهرمان لیگ شد.
بدین ترتیب تیم تحت مدیریت احمد محسنی سال آینده به عنوان نماینده استان قم در لیگ فوتبال باشگاههای کشور جام آزادگان شرکت میکند در حالی که تیم آبادگران قم امسال نتوانست در این مسابقات توفیقی به دست آورد.
هما فصل گذشته نیز در نیم فصل قهرمان لیگ برتر شد اما با افت فاحش در نیم فصل دوم در نهایت با کسب رده چهارم جدول رده بندی به کار خود در لیگ برتر فوتبال استان قم در سال ۱۳۹۲ پایان داد.
مسابقات لیگ برتر فوتبال استان قم با حضور ۸ تیم به صورت رفت و برگشت برگزار می شود که ۲ تیم انتهای جدولی به لیگ دسته اول سقوط می کنند.
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