به گزارش خبرنگار مهر، قاچاق سوخت به سمت مرزهای شرقی داستانی تکراری است که علیرغم تمام اقدامات پیشگیرانه همچنان ادامه دارد و هر از چندگاه خبرهای ناگواری در خصوص تصادف خودروهای حمل سوخت قاچاق با خودروهای شخصی گزارش می شود که چندین مرتبه موجب آتش سوزی و تلفات انسانی قابل توجه شده است.

در این میان قاچاقچیان برای انتقال و تامین سوخت مورد نیاز به روش های گوناگون دست می زنند که شامل جعل سند، انتقال سوخت در قالب سایر مایعات خوراکی از جمله شیر و ...، ایجاد باکهای اضافه سوخت در اتوبوس و کامیونها، ایجاد مراکز دپوی بزرگ سوخت در زیر زمین با استفاده از منابع بزرگ پلاستیکی، ایجاد مشک سوخت در خودروهای سواری اتاق دار و ترغیب کشاورزان برای فروش سوخت موتورپمپ ها به قاچاقچیان است.

در شرق و جنوب کشور استانهای هرمزگان، کرمان و سیستان و بلوچستان با این مشکل دست و پنجه نرم می کنند و علیرغم تمام اقدامات پیشگیرانه اما قاچاق سوخت همچنان ادامه دارد.

با اجرای قانون سهمیه بندی سوخت و افزایش نسبی قیمت بنزین قاچاق این نوع سوخت به شدت کاهش یافته است اما مهمترین سوختی که هم اکنون قاچاق می شود گازوئیل است نکته قابل توجه اینکه این سوخت ها تنها در استان کرمان تامین نمی شوند بلکه در مواردی قاچاقچان با استفاده از روشهای عجیب و غریب از استانهای مختلف سوخت ها را بارگیری و به سمت مرزهای شرقی منتقل می کنند اما در کنار اختلاف قیمت سوخت عوامل دیگری نیز در بروز این نوع قاچاق دخالت دارند که می توان به خشکسالی و بیکار شدن کشاورزان در جنوب کرمان نیز اشاره کرد.

در این میان برخی نیز عادت کرده اند به جای اینکه سهمیه سوخت خود را استفاده کنند سوخت را به قاچاقچیان با قیمت بالاتر می فروشند در این زمینه می توان به رانندگان برخی از خودروها و برخی از کشاورزان اشاره کرد.

محمد اسلامی اقتصاد دان مسائل استان کرمان در گفتگو با مهر اظهارداشت: قاچاق سوخت اصولا منحصر به استان کرمان نیست بلکه اکثر استان های مرزی یا نزدیک به مرز با این مسئله دست به گریبان هستند چون راه های استان کرمان به دو استان جنوبی و شرقی منتهی می شود این استان نیز دست خوش اثرات ناشی از قاچاق سوخت شده است.

سالهاست روند قاچاق سوخت ادامه دارد و با وجود تلاشهای شبانه روزی برای مقابله با این پدیده مخرب اما سود ناشی از این نوع قاچاق آنقدر زیاد است که قاچاقچیان دست بردار نیستند.

وی افزود: روند قاچاق سوخت مربوط به روزهای اخیر نیست سالها قاچاق سوخت ادامه دارد و با وجود تلاشهای شبانه روزی اما سود ناشی از این نوع قاچاق آنقدر زیاد است که قاچاقچیان دست بردار نیستند.

اسلامی ادامه داد: دلیل اصلی قاچاق نیز اختلاف قیمت موجود بین سوخت داخل ایران و سوخت کشورهای همسایه است راهکار این امر نیز کنترل شدید راه های منتهی به مرزها و نظارت جدی بر موتور پمپ های کشاورزی و خودروهایی است که سهمیه سوخت دارند اما از ان استفاده نمی کنند همچنین قیمت سوخت در شهرهای مرزی نیز باید شناور شود تا امکان هر گونه سوء استفاده از بین رود.

وی تصریح کرد: دلیل گرایش مردم نیز به این امر خشکسالی در جنوب و شرق استان کرمان و بیکاری مردم است به همین دلیل کشاورزان و افرادی که زمینه شغلی ندارند ترجیح می دهند به این سمت بروند و سودی جزئی را عاید خود کنند اما نباید این امر را از نظر دور کرد که سود اصلی قاچاق سوخت مربوط به مهره های اصلی قاچاق سوخت است که از مردم و به خصوص راننده های وانتها سوء استفاده می کنند و در ازای مبلغی کم به این کار اقدام می کنند و سود اصلی به جیب قاچاقچیان عمده می رود.

کشف محموله ۱۱ هزار لیتری در جنوب کرمان

در آخرین مورد از کشف قاچاق سوخت در استان کرمان یک محموله ۱۱ هزار و ۵۰۰ لیتری سوخت قاچاق در شهرستان عنبرآباد کشف شد.

فرمانده نیروی انتظامی عنبرآباد در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: یکی از اقدامات اصلی نیروی انتظامی مبارزه با هر گونه قاچاق در استان است که یکی از مظاهر قاچاق در استان قاچاق سوخت است.

سرهنگ محمد بیدمشکی افزود: در اواخر هفته گذشته ماموران نیروی انتظامی با مشکوک شدن به چهار دستگاه خودروی وانت بار که حامل سوخت بودند مدارک آنها را بررسی و متوجه شدند عده ای سودجو قصد انتقال این مقدار سوخت را به مناطق مرزی دارند.

وی تصریح کرد: این تعداد خودرو و سوخت ضبط و رانندگان خودروها نیر دستگیر و تحویل مقامات قضایی شدند.

سرهنگ بید مشکی تاکید کرد: با هر گونه قاچاق سوخت در استان کرمان برخورد می شود و نظارت جدی بر روی این نوع قاچاق وجود دارد.

رئیس پلیس استان کرمان نیز در گفتگو با مهر اظهارداشت: با توجه به اینکه حراست از ثروت کشور و جلوگیری از سوء استفاده افراد مخل امنیت اقتصادی یکی از وظایف نیروی انتظامی است مبارزه با قاچاق سوخت با جدیدت در دستور کار نیروی انتظامی قرار گرفته است.

کشف سوخت قاچاق در کرمان افزایش یافته است

سردار حسین چناریان افزود: از ابتدای سال جاری چندین محموله قاچاق سوخت در استان کرمان کشف و ضبط شده است و نکته قابل توجه افزایش موارد کشف قاچاق سوخت در استان کرمان است که اکثر این محموله های سوخت نیز از خارج از استان وارد کرمان می شود و قاچاقچیان قصد انتقال آن را به سمت مرزها دارند.

وی گفت: اکثر افرادی که دستگیر می شوند خرده قاچاقچیان و یا افرادی هستند که در حمل و نقل سوخت دست دارند.

وی تصریح کرد: ما مطابق با وظیفه قانونی با هر گونه انتقال غیر مجاز سوخت با جدیدت برخورد می کنیم و اجازه نمی دهیم این افراد به اهداف خود برسند.

وی از کشف حداقل دو میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر سوخت قاچاق تنها در سال جاری اشاره کرد و افزود: باید همه دستگاه های مرتبط در این خصوص همکاری و نظارت جدی داشته باشند و با هوشیاری اجازه قاچاق مواد سوختی را به قاچاقچیان ندهیم.

همکاری بین دستگاهی می توان حجم قابل توجهی از تخلفات در این زمینه را بگیرد همچنین با توجه به اینکه بخشی قابل ملاحظه ای از سوخت قاچاق از دیگر استان ها وارد کرمان می شود به نظر می رسد همه استان ها باید در این خصوص حساس باشند. سردار چناریان افزود: همکاری بین دستگاهی می توان حجم قابل توجهی از تخلفات در این زمینه را بگیرد همچنین با توجه به اینکه بخشی قابل ملاحظه ای از سوخت قاچاق از دیگر استان ها وارد کرمان می شود به نظر می رسد همه استان ها باید در این خصوص حساس باشند.

وی افزود: قاچاقچیان برای انتقال سوخت قاچاق از سه مسیر عمده شهرستان بم، سیرجان و کهنوج برای انتقال سوخت قاچاق به سیستان و بلوچستان و هرمزگان و در نهایت انتقال سوخت به کشورهای همسایه استفاده می کنند که با برنامه ریزی صورت گرفته قرارگاه های ویژه در این خصوص در این شهرستانها راه اندازی شده است.

وی همچنین از دپوی سوخت در برخی از این شهرستان ها اشاره کرد و اضافه کرد: در طرحی که در حال حاضر در جریان است این مراکز شناسایی و با این افراد برخورد می شود.

وی ادامه داد: در کنار وانت های حمل سوخت قاچاق برخی از خودروهای سنگین نیز با نصب باک سوخت اضافه اقدام به قاچاق سوخت به مناطق مرزی می کنند که باید با این موارد نیز برخورد لازم صورت گیرد.

افزایش پرونده های قاچاق سوخت

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کرمان نیز در گفتگو با مهر در خصوص قاچاق سوخت اظهارداشت: یکی از موارد قابل توجه پرونده های تشکیل شده در استان در زمینه قاچاق سوخت است که باید مورد توجه جدی مسئولان و دستگاههای مرتبط قرار گیرد.

ارسلان میری افزود: موارد پرونده های قاچاق سوخت روندی افزایشی دارد و مسئولان مربوطه باید برای رفع زمینه های این مورد قاچاق فکری انجام دهند.

وی به متخلفان هشدار داد که نظارت جدی و لازم از سوی دستگاههای نظارتی با جدیت انجام می شود و اجازه هیچ گونه سوء استفاده به این افراد را نمی دهیم.

با وجود تمام تلاشهای صورت گرفته در ایام اخیر اما روند قاچاق سوخت به سوی مرزها ادامه دارد که مهمترین عامل در این زمینه اختلاف قیمت و همچنین عدم وجود زمینه های اشتغال در مناطق محروم و دور افتاده و همچنین خشکسالی و خشک شدن باغها و مزارع کشاورزی است

گزارش: اسما محمودی