تعرفه واردات چوب صفر شد/ توسعه زراعت چوب در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، خداکرم جلالی در نشست خبری با اشاره به اینکه توسعه پایدار مقوله ای مهم و اساسی است، اظهار داشت: امروزه یکی از دغدغه های اساسی جامعه بشری و سازمان های بین المللی بحث بهم خوردن تعادل اکوسیستم است که این مساله ریشه در افزایش غلظت گازهای گلخانه ای دارد.

وی با بیان اینکه افزایش گازهای گلخانه ای سبب تغییر اقلیم شده است، گفت: تغییر در روش باد، نزولات آسمانی، گرم شدن کره زمین، کاهش آب شیرین و بحث بیابانی شدن و کاهش تنوع زیستی از پیامدهای تغییر اقلیم است.

جلالی با اشاره به عوامل تغییر اقلیم افزود: استفاده از انرژی های فسیلی و کاهش سطح جنگل های جوان که از حدود ۸ میلیون هکتار امروزه به ۴ میلیون هکتار کاهش یافته، از دلایل این امر است. معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: برای رسیدن به تعادل باید مصرف سوخت های فسیلی را کاهش و سطح فضای سبز و جنگل ها را افزایش دهیم.

معاون وزیر جهاد در مورد اهم اقدامات سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور طی سال جاری اظهار داشت: اقدامات ما در زمینه‌های حفاظت و صیانت، عملیات احیا و توسعه و در حوزه ساختارها و قوانین و مقررات بوده است که در این زمینه در راستای حفاظت و صیانت کنترل خشکیدگی بلوط در زاگرس، گشت و مراقبت از عرصه های منابع طبیعی در سطح ۱۳۵ میلیون هکتار، تثبیت مالکیت دولت بر اراضی ملی در سطح یک میلیون هکتار، رفع تجاوز از عرصه های منابع طبیعی در سطح ۸۶.۵ هزار هکتار، تشکیل کمیته مبارزه با زمین خواری، کنترل ساخت و سازهای درون جنگل و توسعه شهرها و روستاهای مجاور آن، مبارزه با قاچاق چوب و زغال و... بوده است.

جلالی با بیان اینکه در راستای عملیات احیاء و توسعه، تولید ۳۴ میلیون اصله نهال و توسعه جنگل کاری در سطح ۴۵ هزار هکتار انجام شده است، اضافه کرد: عملیات اصلاح و احیای مراتع در سطح ۲۰ هزار هکتار و اجرای عملیات آبخیزداری در سطح ۱۵ هزار هکتار از دیگر القداماتی بوده که در این راستا انجام شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه در حوزه ساختارها، قوانین و مقررات با محوریت سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، منابع طبیعی و آمایش سرزمین اقداماتی انجام گرفته است، افزود: بازنگری در قوانین منابع طبیعی کشور در راستای جامع نگری، کارآمدی و روزآمد کردن قوانین تحت عنوان لایحه ارتقاء حفاظت و تقویت ساختار فرهنگ منابع طبیعی با تاکید بر ارتقاء ابعاد حفاظت و نقش بازدارندگی جرایم و جلب مشارکت های مردمی انجام شده است.

وی اضافه کرد: ایجاد چهار مجری در ساختار تشکیلات اجرایی سازمان در زمینه های احیای جنگل های زاگرس، توسعه گیاهان دارویی، توسعه پارک های جنگلی و جنگل کاری دامنه جنوبی البرز از دیگر اقدامات ما در این راستا بوده است.

جلالی تهیه برنامه راهبردی آبخیزداری را با توجه به شرایط بحران آب در کشور، خشکسالی و بیلان منفی در دشت های حاصلخیز کشور و فرونشست زمین از دیگر اقدامات سازمان عنوان کرد و گفت: فرآیند تهیه برنامه ملی جنگل به شکل مشارکتی و پویا با همکاری بخش های تحقیقات، دانشگاه و سازمان های مردم نهاد انجام شد.

معاون وزیر جهاد کشاورزی در مورد تاثیر واردات کاغذ بر منابع طبیعی کشور نیز گفت: ما با کمبود شدید چوب و کاغذ در کشور مواجه هستیم. از حدود ۶.۵ متر مکعب نیاز صنایع در زمینه چوب و کاغذ، حدود سه میلیون متر مکعب در داخل تامین و بیش از ۳ میلیون متر مکعب آن از خارج وارد می شود که این واردات در قالب چوب، کاغذ و برخی فرآورده های چوب است. در این راستا ما واردات چوب را تسهیل کردیم و تعرفه ها را به صفر رساندیم.

جلالی افزود: نظر ما این است که با توجه به محدودیت های موجود، واردات چوب و فرآورده های چوبی تسهیل یابد که فشاری بر منابع داخلی وارد نشود، ضمن اینکه در این راستا بحث توسعه زراعت چوب را نیز انجام می دهیم و امسال ۲ هزار هکتار بر سطحی که داشتیم، افزوده شده است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی با بیان اینکه از آنچه که منابع طبیعی برخوردار است یا اقداماتی که در این زمینه باید انجام شود، راضی نیستیم، اظهار داشت: ۳۲.۵ میلیون هکتار بیابان در کشور داریم که حدود ۲۰ میلیون هکتار از آن تحت فرسایش بادی است ضمن اینکه حدود ۷.۵ میلیون هکتار کانون بحرانی بیابان زا در کشور داریم.

وی ادامه داد: با توجه به بضاعتی که داریم سالی ۱۰ هزار هکتار کار در این زمینه می توانیم انجام دهیم در صورتی که حداقل باید سالی ۵۰۰ تا یک‌میلیون هکتار از این کانون ها را کنترل کنیم و این نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد.

جلالی با بیان اینکه سطح مراتع کشور ۸۴.۵ میلیون هکتار است، اظهار داشت: کمتر از ۱۰ درصد این مراتع غنی، ۲۵ درصد متوسط و باقی قوی هستند. مراتع ضعیف و متوسط ما نسبت به اوایل انقلاب مقداری افزایش یافته که این امر ناشی از خشکسالی و بهره برداری های بی رویه است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: سیاست وزارت جهاد کشاورزی این است که از حضور دام های سبک در مراتع حمایت نشود و حضور این دام ها کاهش پیدا کند. ضمن اینکه در صدد آن هستیم که با حمایت از دامداری های صنعتی طی برنامه ای ۱۰ ساله حضور دام های سبک را در مراتع ۳۰ درصد کاهش دهیم.