مصطفی طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیت‌های گسترده شهرستان طارم اظهار کرد: طارم ظرفیت فوق‌العاده‌ای دارد و اگر آب پایدار در اختیار این شهرستان قرار گیرد، بسیاری از ظرفیت‌های دیگر نیز خود را نشان خواهد داد.

وی افزود: بخش قابل توجهی از کشاورزی طارم به کشت زیتون و باغات اختصاص دارد و این نوع کشاورزی با زراعت متفاوت است؛ چراکه اگر در کشت‌های زراعی یک سال به هر دلیل آب تأمین نشود، کشاورز ممکن است یک سال درآمد خود را از دست بدهد، اما در سال بعد می‌تواند فعالیت خود را از سر بگیرد.

طاهری افزود: بخش عمده اقتصاد و معیشت مردم این شهرستان به باغات و به‌ویژه زیتون وابسته است و قطع آب در این بخش می‌تواند زندگی و درآمد کشاورزان را برای سال‌ها تحت تأثیر قرار دهد.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در باغات چنین شرایطی وجود ندارد و اگر درختان برای یک سال با کمبود جدی آب مواجه شوند، آثار آن می‌تواند برای ۱۰ تا ۱۲ سال بر رزق و روزی و درآمد باغدار باقی بماند و بازگشت باغ به شرایط مطلوب زمان زیادی نیاز دارد.

طاهری گفت: به همین دلیل در بیش از شش سالی که مسئولیت نمایندگی مردم زنجان و طارم را برعهده دارم، یکی از دغدغه‌های اصلی این بوده است که آب کشاورزی طارم هیچ‌گاه به‌طور کامل قطع نشود و در این زمینه همواره از ظرفیت منابع موجود در استان و استان‌های مجاور استفاده و پیگیری‌های لازم انجام شده است.

وی با بیان اینکه امسال نیز تلاش شد جریان آب مورد نیاز بخش کشاورزی طارم برقرار باشد، اضافه کرد: در کنار منابع موجود، موضوع استخرهای معیشتی نیز دنبال شده و حدود ۴۲ استخر معیشتی در این زمینه مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس همچنین از استفاده از چاه‌های بحران و ظرفیت سدهای موجود برای تأمین آب کشاورزی طارم خبر داد و گفت: سد شهریاری و سد کلو نیز از جمله ظرفیت‌هایی هستند که برای تأمین آب بخش کشاورزی طارم باید به‌طور جدی مورد توجه قرار گیرند.

آب شرب طارم نیازمند اقدامات اساسی است

طاهری در ادامه با اشاره به وضعیت آب شرب شهرستان طارم اظهار کرد: با وجود اینکه طارم از نظر وجود رودخانه و منابع آبی منطقه‌ای کم‌آب محسوب نمی‌شود، اما در حوزه آب شرب با مشکلاتی مواجه است و این مسئله هم در روستاها و هم در شهر آب‌بر خود را نشان داده است.

وی افزود: برای حل اساسی مشکل آب شرب آب‌بر و بخشی از مناطق شهرستان، پروژه سد «میرزاخانلو ۲» مورد پیگیری قرار گرفته است.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس گفت: این سد می‌تواند با تأمین آب باکیفیت از بالادست قزل‌اوزن، آب مورد نیاز دو شهر از جمله آب‌بر و حدود ۴۰ روستا را تأمین کند.

طاهری با بیان اینکه مطالعات این طرح انجام شده است، ادامه داد: برای اجرای پروژه چند مجوز از جمله مجوزهای محیط زیستی مورد نیاز است و استاندار زنجان نیز قول داده است که موضوع در همین تابستان تعیین تکلیف و روند اجرای آن دنبال شود.

وی تأکید کرد: اگر این طرح به سرانجام برسد، مشکل آب شرب شهرستان طارم در یک افق بلندمدت، حتی برای حدود ۵۰ تا ۶۰ سال، قابل مدیریت خواهد بود.

نماینده مردم زنجان و طارم در مجلس درباره تأمین آب کشاورزی نیز گفت: برای کوتاه‌مدت و میان‌مدت، استخرهای معیشتی و استفاده از منابع موجود در دستور کار قرار دارد و برای بلندمدت نیز باید با اجرای طرح‌های سدسازی و توسعه زیرساخت‌های آبی، یک افق بیش از ۱۰۰ ساله برای تأمین آب شهرستان ایجاد کرد.

ضرورت عزم ملی برای حل چالش آب طارم

طاهری با تأکید بر اینکه تأمین آب پایدار شرط اصلی استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی و کشاورزی طارم است، خاطرنشان کرد: حل ریشه‌ای مشکل کم‌آبی در این منطقه نیازمند عزم ملی، مدیریت هوشمند منابع آب و مشارکت همه‌جانبه کشاورزان و مسئولان است.

وی تصریح کرد: باید از تمام ظرفیت‌های موجود برای ذخیره و مدیریت آب استفاده شود تا در سال‌های کم‌بارش، کشاورزی و معیشت مردم طارم با بحران مواجه نشود.