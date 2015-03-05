خدمات کمیته امداد خراسان شمالی مطلوب و چشمگیر است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله حبیب الله مهمان نواز صبح چهارشنبه در سالروز تأسیس کمیته امداد امام خمینی(ره) در جمع کارکنان این نهاد در خراسان شمالی، از خدمات دهی مطلوب کمیته امداد استان به نیازمندان و مساکین تجلیل کرد.

وی با بیان این که نحوه و کیفیت خدمات دهی نهاد کمیته امداد استان به مردم با سایر ادارات استان تفاوت چشمگیری دارد، اظهار کرد: می توان گفت در این زمینه فرق کمیته امداد با سایر ادارات و دستگاه ها از زمین تا آسمان است.

آیت الله مهمان نواز اضافه کرد: متأسفانه هنوز پیچ و خم های اداری و امروز و فردا کردن ها در غالب دستگاه های اجرایی ما رایج است اما در این زمینه کمیته امداد خراسان شمالی، طرح تکریم ارباب رجوع را به خوبی اجرا کرده به گونه ای که مددکاران این نهاد به گرمی از مددجویان استقبال کرده و آنها را با دلی شاد روانه می کنند.

وی با بیان این که خدمت به محرومان و نیازمندان توفیق بزرگی است که نصیب کارکنان این نهاد شده است، بر قدر دانستن این جایگاه خدمت و توفیق تأکید کرد و گفت: اگر چه خدمت به محرومان به واسطه شرایط جامعه هدف، عرصه و مسؤولیت خطیری است اما باید توجه داشت که این امر از توفیقات و رحمات ویژه خداوند بوده که نصیب همه افراد نمی شود.

آیت الله مهمان نواز با اشاره به تأکید آیات قرآن و آموزه های اسلامی از جمله ائمه اطهار(ع) بر کمک به مستمندان و دست گیری از نیازمندان، خاطرنشان کرد: توجه به مستضعفان جهان یکی از وجوه برجسته دین مبین اسلام به شمار می رود و بر اساس فرامین اسلامی در هر گوشه ای از دنیا اگر نیازمندی در رنج است باید به او توجه و عنایت شود.

وی با اشاره به اقدامات نهاد کمیته امداد امام خمینی(ره) در این بخش، اضافه کرد: احداث مسکن برای مددجویان و اجرای طرح های اشتغال زایی و خودکفایی در کنار حفظ حرمت و آبروی نیازمندان از جمله اقدامات ارزنده ای است که در این بخش از سوی نهاد کمیته امداد انجام می شود.

نماینده مردم خراسان شمالی در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به فرا رسیدن ایام نوروز، بر مشارکت بیشتر خیران و توانمندان و نیز نهادهای مسؤول برای دست گیری از مستمندان در آستانه سال جدید تأکید و تصریح کرد: توانمندان با افزایش کمک و مشارکت شادی نوروزی را به نیازمندان اهدا کنند.

آیت الله مهمان نواز گفت: نباید اجازه دهیم تبعیض ها و اختلافات طبقاتی در جامعه اسلامی، زندگی را برای شماری از مسلمانان سخت و رنج آور کند.

امان الله حسین پور، مدیرکل کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان شمالی نیز در این دیدار با اشاره به این که در حال حاضر بیش از ۸۰ هزار نفر از مردم استان تحت پوشش کمیته امداد هستند، افزود: علاوه بر این تعداد ۴۰ هزار نفر از اقشار آسیب پذیر خراسان شمالی نیز از خدمات موردی کمیته امداد بهره مند می شوند.