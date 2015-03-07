اعلام آمار نهایی آثار رسیده به پنجمین جشنواره «فیلم شهر»

به گزارش خبرگزاری مهر، ۳۰ بهمن ماه آخرین مهلت شرکت آثار در بخش های مختلف جشنواره شامل فیلم های سینمایی، آثار ویدیویی، فیلم های کوتاه و مستند و ایده فیلمنامه سینمایی اعلام شده بود که در دبیرخانه جشنواره ثبت گردید.

طبق اعلام دبیرخانه جشنواره، در بخش مسابقه فیلمنامه نویسی سینمایی طرح و ایده فیلمنامه ۲۵۱ اثر، در بخش فیلم های کوتاه داستانی ۴۱۳ اثر، در بخش فیلم های ویدیویی ۱۱۳ اثر، در بخش مستند نیمه بلند و بلند ۲۷۲ اثر و در بخش های فیلم های سینمایی اکران نشده ۴۱ اثر و فیلم های سینمایی اکران شده ۷۵ اثر به دبیرخانه پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» رسیده است.

روابط عمومی پنجمین جشنواره بین المللی «فیلم شهر» یادآور شد: این آمار شامل دو بخش سینمای بین الملل و بخش اقلام تبلیغی نمی باشد و آمار این دو بخش بزودی اعلام خواهد شد.

در این دوره جشنواره «فیلم شهر» کلیه آثاری که با موضوعاتی همچون اشاعه فرهنگ مهربانی، تقویت روحیه صبر میان شهروندان، گسترش نشانه ها و نمادهای فرهنگ اسلامی - ایرانی در شهر، اشاعه و ارتقاء فرهنگ نظم و قانون گرایی، توجه شهروندان به ارزش ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، آشنایی شهروندان با تغییرات فرهنگی نامطلوب و آسیب های آن، تحکیم بنیان خانواده و بیان جنبه های مثبت افزایش جمعیت تولید شده اند می توانستند در این رویداد فرهنگی شرکت کنند.

پنجمین جشنواره «فیلم شهر» توسط سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران ۳ تا ۱۲ خرداد ماه به دبیری سیاوش حقیقی در تهران برگزار می شود.