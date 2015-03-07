پیروزی ملت عراق در برابر دشمنان مرهون هدایت مرجعیت شیعه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(ع)، حجت الاسلام والمسلمین سید محمد سعیدی ظهر شنبه در دیدار جمعی از مدیران و خادمان عتبه حسینی در سالن محراب حرم مطهر گفت: با فضل خدا و هدایت مرجعیت شیعه، قیام مردم عراق در برابر استعمارگران نتیجه داد ما امروز شاهد به ثمر نشستن تلاش مرجعیت و حمایت‌های جمهوری اسلامی ایران ملت عراق هستیم.

تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) گفت: حضور روحانیت و علما در شئون مختلف عراق و مقابله با جریان‌های تکفیری و داعش که در کنار ملت و دولت حضور دارند، امری مبارک و پرخیر و برکت است.

وی با بیان اینکه رهبری دینی و حمایت مردم در تعظیم شعائر الهی چون اربعین حسینی به برکت اهل بیت(ع) و همت بلند ملت عراق است، تصریح کرد: تا زمانی که همه ما در ایران و یا عراق، خط قرآن و عترت را دنبال کنیم و بدون هراس از دشمنان و استکبار در این مسیر خود را حفظ کنیم، روز به روز به توفیقات جدید دست خواهیم یافت.

حجت الاسلام سعیدی با تقدیر از مدیریت تولیت عتبات عالیات در شهر مقدس کربلا در خدمت رسانی به زائران کربلا و تلاش در مسیر برقرار تعامل با آستان‌های مقدس معصومین(ع)، گفت: این حرکت مبارک و با اهمیتی است که موجب افزایش کیفی خدمت رسانی به زائران و نشر معارف اهل بیت(ع) خواهد شد.

وی برگزاری جشنواره سالیانه «مهرجان ربیع الشهاده» در کربلا را مورد توجه قرار دارد و گفت: شایسته است ناظران و کارشناسانی امور جاری این جشنواره را بررسی و ارزیابی کنند تا نقاط قوت آن تقویت و نقاط ضعف آن نیز برطرف شود.

امام جمعه قم گفت: حضور در محضر اهل بیت(ع) و خدمت به زائران و شیفتگان معصومین، نعمت بزرگ الهی است که باید تمام استفاده را از این حضور ببریم و لحظه لحظه‌های آن را غنیمت شماریم.

در این مراسم از تولیت آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه(س) برای شرکت در جشنوره مهرجان ربیع الشهاده، دعوت به عمل آمد.