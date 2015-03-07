فرامرز توفیقی در گفتگو با مهر از برگزاری نشست عصر امروز شورای عالی کار به منظور تعیین حداقل دستمزد سال آینده مشمولان قانون کار خبر داد و گفت: در جلسه ۳.۵ ساعته امروز شورا، دیدگاه های کارگران و کارفرمایان به یکدیگر نزدیک شده است.

عضو شورای عالی کار اظهارداشت: امروز، نمایندگان کارگران و کارفرمایان به همراه نمایندگان دولت توانستند مباحث را بررسی و به دیدگاه های نزدیکی درباره حقوق و دستمزد سال آینده دست یابند و احتمال می رود بزودی و در هفته جاری، صورتجلسه نهایی امضا شود.

توفیقی خاطرنشان کرد: با این وجود، هنوز به عدد و رقم و درصدی برای افزایش حقوق ها در سال آینده نرسیدیم، ولی تا حدود زیادی اختلاف نظرها در اینباره حل شده است. کارگران و کارفرمایان در تلاش هستند تا به دولت در سال آینده کمک کنند.