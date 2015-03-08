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۱۷ اسفند ۱۳۹۳، ۱۱:۵۶

در اولین همایش «تبیین الگوی فرماندهی مطلوب» انجام شد؛

رونمایی ازکتاب تبیین فرازهایی از اندیشه‌های نظامی فرماندهی کل قوا

رونمایی ازکتاب تبیین فرازهایی از اندیشه‌های نظامی فرماندهی کل قوا

در همایش «تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی معظم کل قوا» با حضور سرلشگر فیروز‌آبادی و امیرسرتیپ پوردستان، کتاب «تبیین فرازهایی از اندیشه‌های نظامی و دفاعی رهبر انقلاب» رونمایی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز(یکشنبه) در نخستین همایش «تبیین الگوی فرماندهی مطلوب از منظر فرماندهی معظم کل قوا» در سالن همایش‌های دانشگاه افسری امام علی(ع)، کتاب «تبیین فرازهایی از اندیشه‌های نظامی و دفاعی رهبر معظم انقلاب» با حضور سرلشگر سید حسن فیرو‌ز‌آبادی رئیس ستاد کل نیروهای مسلح، امیر سرتیپ پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش و حجت‌الاسلام آل‌هاشم رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش رونمایی شد.

این همایش به همت مرکز مطالعات، تحقیقات و تدوین آیین‌نامه‌های رزمی نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی برگزار شد.

در این همایش سرلشگر فیروز‌آبادی و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح امیر پوردستان فرمانده نیروی زمینی ارتش به ایراد سخنرانی پرداختند.

کد مطلب 2513788

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