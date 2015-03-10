دلایل تخلیه متاهلین از خوابگاه غدیر/تعطیلی کوی دانشگاه از ۲۷اسفند

مجید حمزه لو در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراض دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه غدیر کوی دانشگاه گفت: در یک دوره ای تعداد افراد متاهل در دانشگاه زیاد و دانشجوی مجرد کم بود و به همین دلیل این خوابگاه به افراد متاهل اختصاص داده شد. ولی در حال حاضر به دلیل اینکه تعداد افراد مجرد افزایش یافته و خوابگاه های خراب دانشجویان متاهل هم تعمیر و بازسازی شده، افراد متاهلی که قرار است از خوابگاه غدیر بروند بدون خوابگاه نمی مانند.

وی افزود: طبق قوانین وزارت علوم دانشجویان طی سنوات معینی می توانند از خوابگاه ها استفاده کنند که این میزان برای دانشجویان ارشد ۳ نیم سال تحصیلی و برای دانشجویان دکتری ۵ نیم سال تحصیلی است. به همین دلیل برخی از افرادی که درخواست تخیله خوابگاه را دریافت کرده اند سنوات تحصیلی شان تمام شده و باید خوابگاه را برای دانشجویان جدید تخلیه کنند. برخی از افراد هم فارغ التحصیل شده اند اما حاضر به تخلیه خوابگاه نیستند.

رئیس خوابگاه های دانشگاه تهران اظهار داشت: برخی از دانشجویان که فارغ التحصیل شده اند به دلیل اینکه برای تهیه مسکن قدرت مالی کافی ندارند و یا با مشکل مواجه هستند در خوابگاه ها مانده اند و فشار آن به دانشجویانی وارد می شوند که در نوبت دریافت خوابگاه هستند، لذا بیشتر درخواست تخلیه برای این افراد بوده و افرادی هم که همچنان مجاز به استفاده از خوابگاه هستند بدون خوابگاه نخواهند ماند چرا که یا در خوابگاه مجاور غدیر به آنها جا داده می شود و یا مکان دیگری را در اختیار آنها می گذاریم.

وی در خصوص زمان تعطیلی خوابگاه های کوی دانشگاه به مناسبت عید نورور گفت: خوابگاه های کوی دانشگاه از ۲۷ اسفند تعطیل می‌شود و باید تمام دانشجویان خوابگاه را تخلیه کنند، چراکه در ایام نوروز سم پاشی خوابگاه‌ها انجام می شود و نباید دانشجویان در خوابگاه حضور داشته باشند.