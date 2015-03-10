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۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۳۲

حمزه لو در گفتگو با مهر اعلام کرد:

دلایل تخلیه متاهلین از خوابگاه غدیر/تعطیلی کوی دانشگاه از ۲۷اسفند

دلایل تخلیه متاهلین از خوابگاه غدیر/تعطیلی کوی دانشگاه از ۲۷اسفند

رئیس خوابگاه های دانشگاه تهران گفت: دانشجویان متاهل خوابگاه غدیر کوی دانشگاه تهران در خوابگاه دیگری ساماندهی می شوند.

مجید حمزه لو  در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوالی در خصوص اعتراض دانشجویان متاهل ساکن خوابگاه غدیر کوی دانشگاه گفت: در یک دوره ای تعداد افراد متاهل در دانشگاه زیاد و دانشجوی مجرد کم بود و به همین دلیل این خوابگاه به افراد متاهل اختصاص داده شد. ولی در حال حاضر به دلیل اینکه تعداد افراد مجرد افزایش یافته و خوابگاه های خراب دانشجویان متاهل هم تعمیر و بازسازی شده، افراد متاهلی که قرار است از خوابگاه غدیر بروند بدون خوابگاه نمی مانند.

وی افزود: طبق قوانین وزارت علوم دانشجویان طی سنوات معینی می توانند از خوابگاه ها استفاده کنند که این میزان برای دانشجویان ارشد ۳ نیم سال تحصیلی و برای دانشجویان دکتری ۵ نیم سال تحصیلی است. به همین دلیل برخی از افرادی که درخواست تخیله خوابگاه را دریافت کرده اند سنوات تحصیلی شان تمام شده و باید خوابگاه را برای دانشجویان جدید تخلیه کنند. برخی از افراد هم فارغ التحصیل شده اند اما حاضر به تخلیه خوابگاه نیستند.

رئیس خوابگاه های دانشگاه تهران اظهار داشت: برخی از دانشجویان که فارغ التحصیل شده اند به دلیل اینکه برای تهیه مسکن قدرت مالی کافی ندارند و یا با مشکل مواجه هستند در خوابگاه ها مانده اند و فشار آن به دانشجویانی وارد می شوند که در نوبت دریافت خوابگاه هستند، لذا بیشتر درخواست تخلیه برای این افراد بوده و افرادی هم که همچنان مجاز به استفاده از خوابگاه هستند بدون خوابگاه نخواهند ماند چرا که یا در خوابگاه مجاور غدیر به آنها جا داده می شود و یا مکان دیگری را در اختیار آنها می گذاریم.

وی در خصوص زمان تعطیلی خوابگاه های کوی دانشگاه به مناسبت عید نورور گفت: خوابگاه های کوی دانشگاه از ۲۷ اسفند تعطیل می‌شود و باید تمام دانشجویان خوابگاه را تخلیه کنند، چراکه در ایام نوروز سم پاشی خوابگاه‌ها انجام می شود و نباید دانشجویان در خوابگاه حضور داشته باشند.

کد مطلب 2514361

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