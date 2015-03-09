خبرگزاری تسنیم نوشت: شبکه نمایش که در رویکرد جدید خود به عنوان شبکه فیلم وسریال شناخته می‌شود، فیلم‌ها و سریال‌های متنوع و سرگرم کننده جدیدی را برای پخش نوروز ۹۴ پیش بینی کرده است.

به گفته محمد حسام‌پور، مدیر تامین برنامه شبکه نمایش، در ایام نوروز ۹۴، شبکه نمایش در ساعات ۱۷، ۲۰، ۲۳ و ۱ بامداد فیلم سینمایی پخش می‌کند. موضوع اکثر فیلم‌های سینمایی شبکه نمایش در نوروز خانوادگی و سرگرم کننده و معطوف به سینمای شرق می‌باشد.

حسام‌پور، فیلم‌های شاخصی از سینمای ژاپن، چین، کره جنوبی به نام‌های «آسمان و زمین، کارگاه نمونه (با بازی جت لی)، سه گانه شمشیر زن دوره گرد، به دنبال رونی، سامورایی رامن فروش، ماموریت غیر ممکن سامورایی، کوهستان تسویاکی، خلبان ابدی، شنای بدون نفس، در راه خانه، داستان پلیسی ۳ (با بازی جی چان)، کارگاه خصوصی» را از جمله فیلم‌های نوروزی شبکه نمایش عنوان کرد.

وی همچنین از پخش دو فیلم بازیگر مشهور آلمانی «دیدی» (با بازی دی‌تر هالروردن) به نام‌های «ویلی» و «آخرین مسابقه» برای اولین بار از شبکه نمایش در ایام نوروز خبر داد.

فیلم «ویلی» در ژانر کمدی و محصول ۱۹۸۰ می‌باشد ولی فیلم «آخرین مسابقه» در ژانر ملودارم و خانوادگی و محصول ۲۰۱۳ آلمان می‌باشد. دی‌تر هالروردن در این فیلم در نقشی کاملا متفاوت با کارهای قبلی خود بازی کرده است. فیلمی احساسی در رثای وفاداری دو زوج تا آخرین لحظات زندگی می‌باشد. فیلم‌های «آخرین روزهای مریخ، آدل بلانکس (ساخته لوک بسون)، قلمرو حیوانات، الکس کراس، آتش در برابر آتش» از دیگر فیلم‌های نورزوی شبکه نمایش می‌باشند.

مدیر تامین برنامه شبکه نمایش، پخش فلیم «ملکه» در سه قسمت سینمایی، را از دیگر کارهای ویژه نوروزی شبکه نمایش عنوان نمود. «ملکه» در واقع ادامه مجموعه داستان «ریشه‌ها» نوشته الکس هیلی می‌باشد و سرگذشت مادربزرگ پدری نویسنده معروف کتاب ریشه‌ها را بیان می‌کند. این سریال نگاهی واقعی و تلخ به سرگذشت وضعیت نابسامان آمریکاییان آفریقایی‌تبار و بیان رنج‌های آن در دوران برده‌داری و پسابرده داری در امریکا دارد. این سریال بازگو کنندن زوایای پنهان و دردناکی از ظلم‌های اربابان آمریکایی به برده‌ها می‌باشد.

حسام‌پور فیلم «بانو کایولانی» را نیز از دیگر فیلم‌های تاریخی که به استعمار و اشغال کشور هاوایی توسط آمریکایی‌ها می‌پردازد، اعلام نمود که در نوروز از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

مدیر تامین برنامه شبکه نمایش به علاقمندان فیلم‌های هندی نیز وعده داد؛ فیلم‌های هندی در جدول پخش نوروزی شبکه نمایش لحاظ شده است و گفت فیلم‌های هندی جدیدی همچون «یکی پیدا شد، سفر سی قدمی، پسر سردار، بازی سازان و دیوار» در ایام نوروز از شبکه نمایش پخش خواهد شد.

حسام‌پور از همچنین از پخش فیلم‌های دنباله دار «داستان بی‌پایان ۱ و ۲ و۳» و سه گانه «بچه‌ها را کوچک کردم، بچه را بزرگ کردم و آب رفتیم» در ایام نوروز خبر داد.

وی تاکید کرد: برنامه سینما کلاسیک که مورد توجه علاقمندان و مخاطبان خاص قرار گرفته است در نوروز تداوم خواهد داشت و از پخش مجموعه فیلم‌های کلاسیک «شرلوک هولمز» با بازی باسیل رافبون در باکس سینما کلاسیک نوروز خبر داد و افزود این فیلم‌ها که اخیرا توسط آقای ناصر طهماسب دوبله شده، نسخه‌های دیجیتال می‌باشند.

وی همچنین از حضور فریدون جیرانی به عنوان کار‌شناس برای معرفی سینمای کلاسیک هندوستان در ادامه این برنامه خبر داد.

مدیر تامین برنامه شبکه نمایش درباره سریال‌های نوروزی شبکه نمایش نیز گفت، پخش ۴ سریال نیز در جدول پخش شبکه نمایش لحاظ شده است و به علاقمندان سریال‌های شرقی وعده داد، بازپخش سریال «جنگجویان کوهستان» با کیفیت تصویری مناسب و همچنین سریال جدید «خانواده کیمچی» در جدول پخش نوروزی شبکه نمایش قرار دارد.