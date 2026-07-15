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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

جوزف عون: پرونده لبنان روی میز ترامپ قرار دارد

جوزف عون: پرونده لبنان روی میز ترامپ قرار دارد

رئیس جمهور لبنان بار دیگر با دفاع از توافق موسوم به چارچوب با رژیم صهیونیستی، آن را بهترین گزینه دانست!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، جوزف عون رئیس جمهور لبنان با دفاع مجدد از توافق با رژیم صهیونیستی، ادعا کرد که تفاهم‌نامه موسوم به «توافق چارچوب» بین دولت لبنان و تل آویو، بهترین گزینه ممکن است و آثار مثبت آن به تدریج در حال آشکار شدن است.

عون در تشریح آثار مثبت ادعایی توافق چارچوب گفت: واشنگتن اکنون به دیدگاه‌ های ما گوش می‌دهد و پرونده لبنان روی میز دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا قرار دارد!

وی افزود: اهداف ما روشن است و در زمینه حقوق لبنان هیچ گونه کوتاهی یا مصالحه ‌ای نخواهیم کرد.

عون همچنین گفت: داشتن اختلاف ‌نظر، حقی مشروع است، اما اختلاف و درگیری مشروع نیست. گفتگو میان لبنانی‌ها باید در چارچوب منافع ملی باشد نه بر سر منافع شخصی.

رئیس جمهور لبنان اضافه کرد: کینه و نفرت نه کشور را می ‌سازد و نه نهادهای کشور را تقویت می ‌کند، بلکه آنها را ویران می‌کند. مردم لبنان باید راهی را انتخاب کنند که کشورشان را نجات دهد و از آن در برابر طمع دیگران محافظت کند.

او ادامه داد: راه پیش رو هموار نیست و با دشواری ‌هایی همراه است، اما امید زیادی وجود دارد که به نتایجی دست یابیم که به خونریزی‌ها پایان دهد.

کد مطلب 6889113

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