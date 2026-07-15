رئیسی:هیچ روستای بالای ۲۰خانواری قم از خدمات اولیه زیرساختی محروم نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمنان رئیسی ظهر چهارشنبه در همایش گرامیداشت روز دهیار که در سالن جلسات کرامت استانداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت نقش روستاها در فرآیند توسعه کشور، اظهار کرد: اگر به دنبال حل معضل توسعه نامتوازن و تمرکز بیش از حد امکانات در کلان‌شهرها هستیم، باید نگاه ویژه‌ای به توسعه روستاها داشته باشیم، زیرا توسعه پایدار بدون تقویت مناطق روستایی تحقق نخواهد یافت.



وی افزود: توجه متوازن به روستاها یکی از الزامات برنامه‌ریزی برای آینده کشور است و در همین راستا تلاش می‌شود با همکاری مسئولان استانی و ملی، مشکلات و نیازهای این مناطق به صورت جدی پیگیری شود.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کنار استاندار و مدیران استان، پیگیر رفع کمبودها و موانع موجود در روستاها هستیم تا روند خدمت‌رسانی به مردم این مناطق با شتاب بیشتری دنبال شود.



وی با اشاره به نقش دهیاران در اداره روستاها تصریح کرد: دهیاران با وجود محدودیت‌ها و تنگناهای متعدد، مسئولیت مدیریت روستاها را بر عهده دارند و از نزدیک با مسائل و مطالبات مردم مواجه هستند که این تلاش‌ها شایسته قدردانی است.



روستاهای قم از خدمات زیربنایی برخوردار شده‌اند



رئیسی با دفاع از عملکرد نظام جمهوری اسلامی در حوزه توسعه روستایی گفت: انقلاب اسلامی از نخستین روزهای پیروزی، عدالت و توجه به مناطق محروم را در دستور کار قرار داد و در طول ۴۷ سال گذشته اقدامات گسترده‌ای برای توسعه روستاها انجام شده است.



وی افزود: اگر وضعیت امروز روستاها را با دوران پیش از انقلاب اسلامی مقایسه کنیم، تفاوت‌ها کاملاً آشکار است و دسترسی روستاییان به امکانات عمومی، خدمات زیربنایی و زیرساخت‌های عمرانی به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امروز در استان قم هیچ روستای بالای ۲۰ خانواری وجود ندارد که از امکانات و استانداردهای اولیه محروم باشد و خدماتی نظیر گازرسانی، آسفالت معابر، آب، برق، فضاهای آموزشی و سایر زیرساخت‌های ضروری به این روستاها رسیده است.



وی ادامه داد: این دستاوردها حاصل مجاهدت‌های شهدا، رهنمودهای امام راحل و تلاش مدیران و خدمتگزارانی است که طی سال‌های گذشته برای آبادانی روستاها گام برداشته‌اند.



برای رفع مشکلات دهیاران تلاش کرده‌ایم



رئیسی در بخش دیگری از سخنان خود با قدردانی از دهیاران استان قم اظهار کرد: حضور در این مراسم را وظیفه خود دانستم تا به نمایندگی از مجمع نمایندگان استان، از خدمات ارزشمند دهیاران تقدیر کنم.



وی افزود: نمایندگان مردم قم از مشکلات، محدودیت‌ها و دغدغه‌های دهیاران آگاهی دارند و به همین دلیل تلاش کرده‌اند از ظرفیت‌های ملی و استانی برای رفع بخشی از این مشکلات استفاده کنند.



نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی گفت: هر سه نماینده استان در مجلس شورای اسلامی در حد توان و اختیارات خود، با انجام رایزنی‌های مختلف، پیگیر حل مسائل و مطالبات دهیاران بوده‌اند و این مسیر همچنان ادامه خواهد داشت.



وی در پایان تأکید کرد: توسعه روستاها نه تنها موجب ارتقای کیفیت زندگی روستاییان می‌شود، بلکه زمینه تحقق عدالت سرزمینی و ایجاد توازن در روند توسعه کشور را نیز فراهم خواهد کرد.