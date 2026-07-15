به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کمآبی استان سمنان در محل استانداری، تأمین آب را یکی از مهمترین و حساسترین مسائل استان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و نبود امکان انتقال آب بینحوضهای، مدیریت دقیق منابع موجود باید در اولویت همه دستگاههای اجرایی قرار گیرد.
وی با اشاره به اینکه طرحهای انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس همچنان در دست بررسی و پیگیری است، افزود: تا زمان بهرهبرداری از این طرحها، تنها راهکار مؤثر، اجرای دقیق برنامههای سازگاری با کمآبی، مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و شبکههای توزیع است.
استاندار سمنان با بیان اینکه اقدامات انجامشده در سال گذشته و سال جاری موجب بهبود نسبی وضعیت مدیریت منابع آب شده است، تصریح کرد: با تداوم گرمای هوا و افزایش مصرف می بایست اجرای برنامههای مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال شده و پروژههای اولویت دار حوزه آب هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
کولیوند بر تسریع در تکمیل پروژههای نیمهتمام، رفع موانع اعتباری و اجرایی و اصلاح شبکههای آبرسانی تأکید کرد و ادامه داد: دستگاههای مسئول باید با هماهنگی و برنامهریزی منسجم، نسبت به مدیریت فشار شبکه، افزایش ظرفیت ذخیرهسازی آب و تکمیل طرحهای ضروری اقدام کنند تا مشکلات آبی شهرستانها کاهش یابد.
وی همچنین تدوین برنامههای شهرستانی بر اساس سند آب را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هر شهرستان باید متناسب با ظرفیت منابع، نیازها و اولویتهای خود، برنامههای کوتاهمدت و بلندمدت مدیریت آب را تدوین و اجرا کند تا از بروز تنشهای آبی در ماههای آینده جلوگیری شود.
استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت ارائه گزارشهای مستمر از روند اجرای پروژههای آبرسانی اضافه کرد: مدیریت منابع آب نیازمند پیگیری مداوم مدیران، هماهنگی بینبخشی و اجرای دقیق برنامههای مصوب است.
کولیوند با اشاره به نقش همه بخشها در مدیریت مصرف آب یادآور شد: همراهی مردم، بخش کشاورزی، صنعت و دستگاههای اجرایی در کنار فرهنگسازی و اصلاح الگوی مصرف، نقش تعیینکننده در حفظ منابع محدود آبی و تأمین پایداری آب استان خواهد داشت.
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