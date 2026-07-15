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۲۴ تیر ۱۴۰۵، ۱۷:۲۵

استاندار سمنان: انتقال آب بین‌حوضه‌ای نداریم؛ «مدیریت مصرف» راه نجات

استاندار سمنان: انتقال آب بین‌حوضه‌ای نداریم؛ «مدیریت مصرف» راه نجات

سمنان- استاندار سمنان با تأکید بر نبود امکان انتقال آب بین حوضه‌ای در استان، مدیریت منابع موجود و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام را مهمترین راهکار عبور از کم‌آبی دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند عصر چهارشنبه در جلسه کارگروه سازگاری با کم‌آبی استان سمنان در محل استانداری، تأمین آب را یکی از مهم‌ترین و حساس‌ترین مسائل استان برشمرد و اظهار کرد: با توجه به محدودیت منابع آبی و نبود امکان انتقال آب بین‌حوضه‌ای، مدیریت دقیق منابع موجود باید در اولویت همه دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

وی با اشاره به اینکه طرح‌های انتقال آب از دریای خزر و خلیج فارس همچنان در دست بررسی و پیگیری است، افزود: تا زمان بهره‌برداری از این طرح‌ها، تنها راهکار مؤثر، اجرای دقیق برنامه‌های سازگاری با کم‌آبی، مدیریت مصرف و حفاظت از منابع آب زیرزمینی و شبکه‌های توزیع است.

استاندار سمنان با بیان اینکه اقدامات انجام‌شده در سال گذشته و سال جاری موجب بهبود نسبی وضعیت مدیریت منابع آب شده است، تصریح کرد: با تداوم گرمای هوا و افزایش مصرف می بایست اجرای برنامه‌های مدیریت مصرف با جدیت بیشتری دنبال شده و پروژه‌های اولویت دار حوزه آب هرچه سریع‌تر به بهره‌برداری برسد.

کولیوند بر تسریع در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام، رفع موانع اعتباری و اجرایی و اصلاح شبکه‌های آبرسانی تأکید کرد و ادامه داد: دستگاه‌های مسئول باید با هماهنگی و برنامه‌ریزی منسجم، نسبت به مدیریت فشار شبکه، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب و تکمیل طرح‌های ضروری اقدام کنند تا مشکلات آبی شهرستان‌ها کاهش یابد.

وی همچنین تدوین برنامه‌های شهرستانی بر اساس سند آب را ضروری دانست و خاطرنشان کرد: هر شهرستان باید متناسب با ظرفیت منابع، نیازها و اولویت‌های خود، برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت مدیریت آب را تدوین و اجرا کند تا از بروز تنش‌های آبی در ماه‌های آینده جلوگیری شود.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت ارائه گزارش‌های مستمر از روند اجرای پروژه‌های آبرسانی اضافه کرد: مدیریت منابع آب نیازمند پیگیری مداوم مدیران، هماهنگی بین‌بخشی و اجرای دقیق برنامه‌های مصوب است.

کولیوند با اشاره به نقش همه بخش‌ها در مدیریت مصرف آب یادآور شد: همراهی مردم، بخش کشاورزی، صنعت و دستگاه‌های اجرایی در کنار فرهنگ‌سازی و اصلاح الگوی مصرف، نقش تعیین‌کننده‌ در حفظ منابع محدود آبی و تأمین پایداری آب استان خواهد داشت.

کد مطلب 6889116

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