ارتقای کیفیت آموزشی در دانشگاه آزاد سنندج/رشد ۱۸درصدی مقالات علمی

به گزارش خبرنگار مهر، محمد قربانی کیانی ظهر امروز در نشست شورای دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج اظهار داشت: ارتقای کیفیت آموزشی در واحد سنندج یکی از نیازهای اصلی است و بار اصلی این مهم بر روی دوش اعضای هیئت علمی به ویژه مدیران گروه های آموزشی است.

وی با بیان اینکه امروز دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج دارای ظرفیت های خوب علمی و آموزشی است، بیان کرد: اعضای هیئت علمی ظرفیت اصلی هر دانشگاه و مرکز آموزش عالی هستند و به همین دلیل بهره برداری از ظرفیت های علمی و آموزشی واحد سنندج ضروری است.

دبیر هیئت امناء دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان یادآور شد: خوشبختانه دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج هم اکنون ۳۰۰ عضو هیئت علمی دارد و درجه علمی اعضا نیز طی یکی دو سال اخیر با ارتقای خوبی مواجه بوده است.

وی به موفقیت اعضا هیئت علمی در حوزه انتشار مقالات علمی در نشریات داخلی و خارجی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه میزان درج مقالات اعضا هیئت علمی در نشریات داخلی و خارجی در سال جاری در مقایسه با سال قبل با رشد ۱۸ درصدی مواجه بوده است.

کیانی ضمن تقدیر از تلاش های اعضای هیئت علمی عنوان کرد: رشد مقالات اعضای هیئت علمی نشان دهنده جایگاه علمی این واحد دانشگاهی است و انتظار می رود که در کنار توجه به مسال علمی و تحقیقاتی به مقوله آموزش نیز به عنوان یک اولویت توجه شود.

وی به برنامه های دانشگاه در سال آینده اشاره کرد و افزود: توسعه فضای فیزیکی دانشگاه با توجه به افزایش رشته های تحصیلات تکمیلی یکی از سیاست های اصلی است و در این راستا قرار است که در سال جدید زمینه برای افزایش فضای فیزیکی واحد فراهم شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج به وضعیت پروژه های فرهنگی ماندگار اشاره کرد و گفت: زمین مورد نیاز برای اجرایی کردن پروژه های فرهنگی ماندگار در سنندج مشخص شده است و با توجه به طراحی و تهیه نقشه های مورد نیاز انتظار می رود که این مهم نیز در اولین روزهای سال جدید جنبه عملیاتی پیدا کند.

وی در پایان بر ارتباط هر چه بهتر دانشجویان و مدیران گروه های آموزشی تاکید کرد و یادآور شد: مدیران گروه های آموزشی باید بیشترین ارتباط را با دانشجویان داشته باشند تا در صورت نیاز بتوانند مشکلات آنها را در کوتاهترین زمان ممکن مورد بررسی قرار داده و رفع کنند.

در ابتدای این نشست معاون آموزشی واحد سنندج به بیان گزارشی از وضعیت آموزشی این واحد دانشگاهی پرداخت و بر همکاری و تعامل اعضای هیئت علمی، مدیران گروه های آموزشی و مسئولان دانشکده ها تاکید کرد.

مسئول نمایندگی نهاد ولی فقیه در دانشگاه آزاد اسلامی استان کردستان نیز در این نشست سخنرانی کرد و بر توجه به مسائل اخلاقی و دینی به عنوان یک ضرورت مهم تاکید کرد.