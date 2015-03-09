  1. دين، حوزه، انديشه
  2. اسلام در جهان
۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۴۷

رقابت حافظان و قاریان قرآن در كراچی

رقابت حافظان و قاریان قرآن در كراچی

همزمان با برگزاری مسابقات قرآن كریم از سوی خانه فرهنگ ایران در كراچی، حافظان و قاریان قرآن به رقابت با یكدیگر پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت خانه فرهنگ ایران در كراچی، مسابقات قرآن كریم طی روز جمعه، با حضور حجت‌الاسلام قاسمی، «از اساتید اعزامی دوره تربیت مربی قرآن»؛ مهدی خطیب، «وابسته و مسئول خانه فرهنگ ایران در كراچی»؛ سید وصال حیدر، «رئیس مرکز آموزش علوم قرآنی جماران»، علامه اشتیاق احمد، «مسئول جامعه منهاج‌القرآن از اهل سنت» و حافظان و قاریان قرآن در این شهر برگزار شد.

این رویداد همراه با تلاوت آیاتی چند از كلام‌الله‌مجید آغاز، سپس حافظان و قاریان قرآن به رقابت با یكدیگر پرداختند؛ داوری این دور از مسابقات به عهده حجت‌الاسلام قاسمی و امتیاز علی، از قاریان قرآن بود.

در ادامه، رایزن فرهنگی ایران در كراچی با تأكید بر ضرورت انس با قرآن در میان نسل جوان، گفت: قرآن نور مطلق است و کسی که با قرآن انس داشته باشد، نه تنها در دنیا بلكه در آخرت هرگز گرفتار حسرت نمی‌شود و بالطبع مورد عنایت پروردگار، پیامبر (ص) و اهل بیت (ع) قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: باید توجه داشت رسالت ما، تنها حفظ قرآن نیست، بلکه حفظ قرآن مقدمه‌ای است برای اینکه وجود ما سرشار از نور شود؛ ما هیچ راهی برای نجات از گناه و عقب افتادگی نداریم جز اینکه وجودمان را با قرآن پیوند بزنیم.

گفتنی است، این مراسم همراه با اهدای جوایز به نفرات اول تا سوم هر گروه پایان یافت.

 

 

کد مطلب 2514803
خداداد خادم

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها