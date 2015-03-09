مشارکت ترکیه در عملیات های عراق و سوریه اشتباه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه آیدنلق چاپ ترکیه، یک ژنرال بازنشسته ارتش ترکیه گفت آمریکا قصد دارد موصل را به مسعود بارزانی واگذار کند.

ژنرال «نجاتی اوزگن» در گفتگویی با این روزنامه ترک گفت: طرح پشت پرده آمریکا در عراق این است که بعد از آزادی موصل این منطقه را به مسعود بارزانی واگذار کند.

این ژنرال ترک با طرح این مسئله مشارکت و کمک ترکیه به آزادی موصل را اشتباه خوانده و گفت: ترکیه در حال حاضر به نیروهای ائتلاف برای شکست داعش در عراق کمک می کند اما آمریکا پشت پرده درصدد است تا موصل را به بارزانی رئیس کردستان عراق بدهد.

وی در ادامه گفت: در صورت آزادی موصل مرزهای کردستان در شمال عراق تعیین خواهند شد لذا مشارکت نیروهای ارتش ترکیه در عملیات هایی در عراق و سوریه اشتباه خواهد بود.