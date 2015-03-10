دومین سالن اسکیت روی یخ کشور در رفسنجان احداث می شود

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر پورمحمدی شامگاه دوشنبه در تشریح عملکرد سال ۹۳ شهرداری رفسنجان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بودجه شهرداری رفسنجان در سال جاری ۷۰ میلیارد تومان بوده است که تاکنون ۹۵ درصد آن محقق شده و تا پایان سال همه آن تحقق می‌یابد.

وی افزود: ۶۰ درصد از بودجه صرف طرح‌های عمرانی شهری و ۴۰ درصد صرف هزینه‌های جاری می‌شود.

این مسئول خاطرنشان کرد: شهرداری رفسنجان از سال گذشته با بخش خصوصی برای احداث پروژه های مختلف تجاری، فرهنگی، آموزشی، ورزشی و … در رفسنجان مشارکت کرده است که از سال گذشته تاکنون عداد سه پروژه بزرگ مشارکتی در دستور کار قرار گرفت که پیشرفت آنها در حال حاضر از ۳۵ تا ۱۰۰ درصد است.

وی در این زمینه به احداث پروژه پیامبر اعظم(ص) اشاره کرد و گفت: پروژه پیامبر اعظم(ص) با زیربنای بیش از ۱۸ هزار متر مربع با کاربری مسکونی – تجاری و با ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی یکی از پروژه های شهرداری و بخش خصوصی است که هزینه احداث آن بیش از ۲۴۰ میلیارد ریال است.

وی سهم شهرداری رفسنجان در اجرای پروژه پیامبر اعظم(ص) را ۳۷ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: این مجموعه همچنین دارای پارکینگ اختصاصی نیز می باشد.

شهردار رفسنجان به احداث مجتمع تفریحی، تجاری و اداری ستاره اشاره کرد و ادامه داد: این مجتمع در زمینی به مساحت ۲ هزار و ۲۴۲ متر مربع و زیربنای ۱۶ هزار متر مربع احداث شده است.

به گفته پورمحمدی مجتمع ستاره در هفت طبقه شامل ۱۴۴ واحد تجاری، ۴۴ واحد اداری، شهربازی، پارکینگ با گنجایش ۱۸۰ خودرو است.

بهره برداری از مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی آموزشی عام‌المنفعه آگاه در سال آینده

شهردار رفسنجان در ادامه به ساخت مجتمع بزرگ فرهنگی ورزشی آموزشی عام‌المنفعه خجسته آگاه اشاره و تصریح کرد: این مجتمع در زمینی به مساحت ۴۰ هزار متر مربع و زیر‌بنای ۲۰ هزار متر مربع دارای کاربری تفریحی‌، ورزشی و آموزشی فرهنگی ویژه بانوان است.

پورمحمدی زمان بهره برداری از این پروژه را سال آینده اعلام و بیان کرد: هزینه احداث مجتمع ورزشی آگاه بالغ بر ۴۰۰ میلیارد ریال است که کل این هزینه توسط خانواده آگاه تامین شده است.

وی افزود: سهم مشارکت شهرداری شامل نقشه‌برداری، صدور پروانه و نظارت معاون فنی و عمرانی بوده و این مجموعه الهام گرفته از معماری سنتی است و از فاخر‌ترین معماری‌های جهان و نیز دارای امکانات اختصاصی شامل مهمانسرا، رستوران و کافی شاپ، مسجد و نمازخانه و استخر ۳ هزار متر مربعی است.

پورمحمدی از ساخت سالن اختصاصی اسکیت روی یخ در مجموعه آگاه خبر داد و بیان داشت: این سالن که برای احداث آن ۷ میلیارد تومان هزینه شده است، دومین سالن اسکیت روی یخ در کشور است.

وی عنوان کرد: سینما و سالن آمفی تئاتر این مجموعه با گنجایش ۲۰۰ نفر‌، سالن‌های ورزشی ایروبیک، یوگا، هندبال، فوتسال، بسکتبال‌، تنیس روی میز، بدمینتون و با ۵۰ کلاس آموزشی و مهمان‌سرای اختصاصی با زیر‌بنای ۱۵۰۰ مترمربع از دیگر امکانات موجود در این مجتمع هستند.

این مسئول در ادامه گفت: پارکینگ اختصاصی خیابان شهید چمران نیز با مساحت ۴ هزار متر مربع و زیر‌بنای ۱۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع در پنج طبقه با هزینه ۵۰ میلیارد ریال با گنجایش ۵۵۰ خودرو در سال آینده به بهر‌ه‌برداری می‌رسد.

برنامه های شهرداری رفسنجان در نوروز ۹۴

شهردار رفسنجان در ادامه به اقدامات این نهاد برای نوروز و سال نو اشاره داشت و گفت: راه اندازی بازارچه نوروزی، سفره هفت سین در معابر اصلی شهر، توزیع بیش از ۳ هزار کتاب «فرصت های طلایی نوروز» به مسافران نوروزی از جمله این اقدامات است.

پورمحمدی با بیان اینکه سال ۱۳۹۴ مسائل فرهنگی و ساماندهی جلوه های شهری را در شهرداری با جدیت دنبال می کنیم، تصریح کرد: کمیته ساماندهی جلوه های شهری نیز به همین منظور تشکیل شده و فعالیت می کند.

هزینه ۲۰۰ میلیارد ریالی برای آسفالت و اصلاح معابر شهری رفسنجان

در ادامه این نشست خبری، شهردار رفسنجان آسفالت معابر شهری را یکی از دغدغه های شهروندان برشمرد و با اشاره به این موضوع که شهرداری نیز تمام توان خود را به کار بسته است، گفت: بخش زیادی از فعالیت شهرداری رفسنجان در سال جاری به احداث معبر، آسفالت‌، تعریض و لکه‌گیری خیابان‌ها و معابر شهر اختصاص داشته است.

پورمحمدی در این زمینه زیر‌سازی و آسفالت معابر سطح شهر به وسعت ۳۶۷ هزار مترمربع با هزینه ۱۱۷ میلیارد ریال، لکه‌گیری معابر سطح شهر به وسعت ۱۶۰ هزار مترمربع با هزینه ۲۹ میلیارد ریال، روکش آسفالت به وسعت ۵۹ هزار و ۳۰۰ مترمربع با هزینه ۱۳ میلیارد ریال، جدول‌گذاری و کانیوو به وسعت ۴۳ هزار متر با هزینه ۱۴ میلیارد ریال اعلام کرد.

این مسئول با بیان اینکه کل هزینه‌های انجام شده در این بخش بالغ بر ۲۰۰ میلیارد ریال بوده است، اضافه کرد: بازسازی پیاده‌رو و رفوژ خیابان شریعتی به طول ۴۲۰ متر با هزینه ۲ میلیارد ریال، سنگ‌فرش پیاده‌رو به وسعت ۱۶ هزار و ۵۰۰ متر مربع با هزینه ۷ میلیارد ریال‌، احداث میدان محمد رسول‌الله(ص) با هزینه ۱۰ میلیارد ریال از دیگر اقدامات در این زمینه بوده است.

شهردار رفسنجان ادامه داد: خرید و نصب کارخانه آسفالت ۱۲۰ تنی با فیلتر آبی و کیفیت عالی آسفالت که با وجود کارخانه ۶۰ تنی قبلی در مجموع ظرفیت تولید ۱۸۰ تن آسفالت را دارد از دیگر اقدامات شهرداری رفسنجان در امسال بوده است.

وی تصریح کرد: احداث سه ایستگاه جدید آتش‌نشانی، بازنگری کامل طرح تفصیلی شهر، احداث سه سوله ورزشی با همکاری مجتمع مس سرچشمه‌ در شهرک فرهنگیان، یادگار امام و محله‌های رستم‌آباد و رحمت‌آباد که سهم شهرداری ۳۰۰ میلیون تومان بوده است از دیگر اقدامات انجام گرفته می باشد.

پورمحمدی با اظهار اینکه هزینه نگهداری فضای سبز شهر ماهانه بیش از ۶۰۰ میلیون تومان است، گفت: غرس ۶ هزار و ۵۵۱ اصله نهال، ایجاد فضای سبز به مساحت ۱۶ هزار و ۷۰۰ متر مربع و تولید ۸ میلیون نهال، لایروبی بیش از ۱۱ هزار متر مکعب با هزینه بالغ بر ۳۰۰ میلیون تومان، بهره‌برداری از سه واحد گلخانه تولید توت فرنگی و گوجه فرنگی به روش کشت هیدورپونیک در مساحت یک هزار و ۸۰۰ متر مربع از دیگر اقدامات شهرداری بوده است.

احداث آرامستان جدید رفسنجان به مساحت ۲۰۰ هکتار

شهردار رفسنجان با بیان اینکه تکمیل بودن ظرفیت آرامستان قبلی رفسنجان که در جوار گلزار شهدای عباس آباد قرار داشت، از معضلات سال های اخیر شهر بود، اظهار داشت: با احداث آرامستان جدید شهرداری که در جنوب غربی شهر واقع شده است با ویزگی های منحصر بفرد بسیاری از نگرانی های شهروندان برطرف شد.

وی تصریح کرد: احداث این مجموعه با مساحت ۲۰۰ هکتار موجب شده است شهروندان علاوه بر غم عزیز از دست رفته شان، رنج دیگری نداشته باشند.

پورمحمدی بیان کرد: آرامستان جدید رفسنجان دارای قطعات اختصاصی برای شهدا و خانواده آنان، نخبگان، مشاهیر، هنرمندان و خیرین، غسالخانه مجهز، سالن نماز و انتظار جداگانه به وسعت دو هزار متر مربع است.

وی با بیان اینکه آرامستان جدید رفسنجان قابلیت قطعات خانوادگی و مقبره اختصاصی را دارد، اضافه کرد: کلیه قبور از قبل آماده و دارای شماره ثبت شده هستند.

به گفته پورمحمدی جدول گذاری، احداث پیاده رو، معبرسازی و آسفالت معابر، احداث مخزن آب با حجم ۵۰۰ متر مکعب و حفر چاه آب با ظرفیت آبدهی ۳۰ لیتر در ثانیه، کاشت بیش از ۸۰ هزار اصله درخت در وسعت بیش از ۶۰ هکتار در آرامستان انجام گرفته است.

صرف هزینه ۴۷ میلیاردی برای جمع آوری زباله در رفسنجان

شهردار رفسنجان از صرف هزینه ۴۷ میلیارد ریال برای جمع آوری روزانه زباله در سال جاری در رفسنجان خبر داد و عنوان کرد: این در حالی است که کل درآمد شهرداری بابت خدمات شهری در سال جاری ۵۰۰ میلیون تومان یعنی ۱۰ درصد از کل هزینه‌ها بوده است.

پورمحمدی از آغاز طرح تفکیک زباله از مبدأ در رفسنجان خبر داد و گفت: تفکیک زباله از مبدأ از دفع زباله های بازیافتی جلوگیری می کند و برای اجرای طرح نیازمند مشارکت جدی مردم هستیم.

وی با اشاره به بازنگری سیستم مدیریت پسماند‌ها و مطالعات مدیریت پسماند با همکاری دانشگاه ولی‌عصر (عج)، گفت: از آنجا که موضوع نظافت شهری همواره یکی از دغدغه‌های مردم و مسئولان شهری بوده، شهرداری در سال جاری سیستم مدیریت پسماندهای شهری را مورد بازنگری قرار داده و در این راستا اقداماتی انجام داده است.

وی گفت: دو شرکت صحت و سیال در مناطق یک و دو شهری کار جمع آوری زباله ها و نظافت شهری را به عهده دارند.

این مسئول با اشاره به راه اندازی دو ایستگاه ثابت و یک واحد سیار به منظور جمع آوری زباله های خشک در سطح شهر، افزود: به همین منظور ۴۰۰ عدد سطل زباله فلزی درب دار با گنجایش ۳۰۰ لیتر در معابر اصلی نصب شده است.

شهردار رفسنجان به معدوم سازی سگ های ولگرد در رفسنجان با حضور نمایندگانی از شهرداری، محیط زیست و بهداشت نیز اشاره کرد و ابراز کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار و ۸۰۰ قلاده سگ معدوم شده است که هزینه معدوم کردن هر قلاده ۴۶ هزار و ۲۵۰ تومان و در مجموع بالغ بر ۱۳۳ میلیون تومان هزینه در بر داشته است.