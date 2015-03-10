دکتر سیدحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در مؤسسات و دانشگاه‌های آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی گفت: درخواست دانشگاه های غیر انتفاعی برای ورود به دوره دکتری نسبت به سایر دانشگاه های دولتی کم است.

وی ادامه داد: معدود موسساتی هستند که متقاضی راه اندازی دوره دکتری و پذیرش دانشجو دراین مقطع هستند.

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود: درخواست دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی برای راه اندازی دوره دکتری مانند سایر دانشگاه های دولتی بررسی می شود یعنی اگر در یک رشته متقاضی مجوز باشند باید دو دانشیار تمام وقت و سه استادیار در رشته مورد تقاضا داشته باشند.

وی یادآورشد: روند روسیدگی به راه اندازی دوره دکتری دراین دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی مانند سایر دانشگاه‌ها است ابتدا پرونده به گروه های تخصصی ارجاع شده و اگر نظر گروه تایید شود، به کمیسیون آموزش عالی می آید و بعد از تایید کمیسیون آموزش عالی در شورای گسترش تایید می شود.

حسینی افزود: متاسفانه در گذشته در خیلی از دانشگاه ها ضوابط و شرایط راه اندازی دوره دکتری مورد توجه قرار نگرفته است درحالی که برای راه اندازی این دوره باید بیش از سایر دوره ها حساسیت داشت .

وی تاکید کرد: برای راه اندازی دوره دکتری شاخص هیات علمی و تجهیرات بسیار مهم است مخصوصا برای دوره هایی که نیاز به تجهیزات دارند.

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در مورد اینکه درگذشته پذیرش دوره دکتری در مراکز غیرانتفاعی که به دانشگاه تبدیل نشده بودند، ممنوعیت داشت گفت: این مساله به دانشگاه شدن ارتباط چندانی ندارد ممکن است جایی موسسه غیرانتفاعی باشد ولی شرایط و شاخص ها را کسب کرده باشد، بنابراین می تواند مجوز دوره دکتری را اخذ کند و بالعکس ممکن است دانشگاه غیرانتفاعی باشد ولی شاخص های لازم را نداشته و نتواند دوره دکتری راه اندازی کند.