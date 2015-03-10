  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۹:۴۷

مدیرکل دفتر گسترش خبر داد:

شیوه راه اندازی مقطع دکتری در موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی

شیوه راه اندازی مقطع دکتری در موسسات و دانشگاه‌های غیرانتفاعی

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم گفت: درخواست دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی برای راه اندازی دوره دکتری مانند سایر دانشگاه های دولتی بررسی می شود.

دکتر سیدحسین حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به شیوه پذیرش دانشجوی مقطع دکتری در مؤسسات و دانشگاه‌های آموزش‌عالی غیردولتی و غیرانتفاعی گفت: درخواست دانشگاه های غیر انتفاعی برای ورود به دوره دکتری نسبت به سایر دانشگاه های دولتی کم است.

وی ادامه داد: معدود موسساتی هستند که متقاضی راه اندازی دوره دکتری و پذیرش دانشجو دراین مقطع هستند.

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم افزود: درخواست دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی برای راه اندازی دوره دکتری مانند سایر دانشگاه های دولتی بررسی می شود یعنی اگر در یک رشته متقاضی مجوز باشند باید دو دانشیار تمام وقت و سه استادیار در رشته مورد تقاضا داشته باشند.

وی یادآورشد:  روند روسیدگی به راه اندازی دوره دکتری دراین دانشگاه ها و موسسات غیرانتفاعی مانند سایر دانشگاه‌ها است ابتدا پرونده به گروه های تخصصی ارجاع شده و اگر نظر گروه تایید شود، به کمیسیون آموزش عالی می آید و بعد از تایید کمیسیون آموزش عالی در شورای گسترش تایید می شود.

حسینی افزود: متاسفانه در گذشته در خیلی از دانشگاه ها ضوابط و شرایط راه اندازی دوره دکتری مورد توجه قرار نگرفته است درحالی که برای راه اندازی این دوره باید بیش از سایر دوره ها حساسیت داشت .

وی تاکید کرد: برای راه اندازی دوره دکتری شاخص هیات علمی و تجهیرات بسیار مهم است مخصوصا برای دوره هایی که نیاز به تجهیزات دارند.

مدیرکل دفتر گسترش و برنامه‌ریزی آموزش عالی وزارت علوم در مورد اینکه درگذشته پذیرش دوره دکتری در مراکز غیرانتفاعی که به دانشگاه تبدیل نشده بودند، ممنوعیت داشت گفت: این مساله به دانشگاه شدن ارتباط چندانی ندارد ممکن است جایی موسسه غیرانتفاعی باشد ولی شرایط و شاخص ها را کسب کرده باشد، بنابراین می تواند مجوز دوره دکتری را اخذ کند و بالعکس ممکن است دانشگاه غیرانتفاعی باشد ولی شاخص های لازم را نداشته و نتواند دوره دکتری راه اندازی کند.

کد مطلب 2515230
زهرا سیفی

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها