به گزارش خبرگزاری مهر، هفته بیست و یکم لیگ قطر از امروز سه شنبه آغاز می‌شود که در یکی از مسابقات امروز تیم لخویا به مصاف الوکره می‌رود. لخویا یکی از حریفان پرسپولیس در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیاست. رضا قوچان نژاد هم در تیم الوکره بازی می‌کند.

تیم السد هم که یکی از حریفان فولاد در مرحله گروهی است، امروز به مصاف تیم السیلیه می‌رود.

مسابقات این هفته، فردا چهارشنبه پیگیری می‌شود که در یکی از این بازی‌ها، تیم‌های العربی به مصاف تیم ام صلال می‌رود. اشکان دژاگه که به خاطر محرومیت در بازی قبلی تیم العربی حضور نداشت، فردا برای تیمش به میدان خواهد رفت و رو در روی پژمان منتظری مدافع ام صلال قرار می‌گیرد.

تیم الاهلی هم با مجتبی جباری و سید جلال حسینی به دیدار الخریطیات می‌رود. الشحانیه هم با مسعود شجاعی و مهرداد پولادی با تیم الغرافه روبرو خواهد شد.