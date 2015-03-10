طرح جدید بیمه حوادث انفرادی نوروزی در بیمه ایران آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در این طرح بیمه گزاران تنها با پرداخت ۱۸هزار و ۲۰۰ریال «حق بیمه +تراکنش»می توانند این بیمه نامه را خریداری کنند.

وی افزود: شرایط عمومی و اختصاصی این بیمه نامه شامل مدت پوشش بیمه ای از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری و پایان آن ۲۵ فروردین ماه سال آینده و زمان فروش این بیمه نامه از ۱۸ اسفتدماه سال جاری الی ۵ فروردین ماه سال ۹۴ است.

این مسئول بیان کرد: بیمه نامه هایی که قبل از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۳ خریداری شوند: تاریخ شروع آنها ۲۵ اسقندماه سال جاری و بیمه نامه هائی که پس از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۳ خریداری شوند تاریخ شروع بیمه نامه همان تاریخ خرید بیمه نامه است.

مدیرعامل بیمه ایران استان قزوین بیان کرد: اعتبار بیمه نامه ازساعت ۲۴ تاریخ شروع بیمه نامه لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۲۵ فروردین ماه سال آینده است.

ملکی یادآورشد: این بیمه نامه شامل پوشش فوت و نقص عضو بوده و هزینه های پزشکی را شامل نمی شود.

وی اظهارداشت: از جمله شرایط پرداخت خسارت این نوع بیمه نامه شامل حوادثی است که وقوع آن بعد از صدور بیمه نامه باشد.

این مسئول بیان کرد: امکان صدور این بیمه نامه برای هر نفر فقط یکبار می باشد و در صورتی که شخصی برای یک شماره ملی دوبار خرید انجام دهد امکان دریافت پوشش بالاتر از ۱۰ میلیون تومان را ندارد.

مدیرعامل بیمه ایران استان قزوین ادامه داد: بیمه گزاران با شماره گیری ۰۹۶۶۸ " مرکز پاسخگوئی بیمه ایران " می توانند اطلاعات لازم در این خصوص را دریافت کنند.