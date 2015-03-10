۱۹ اسفند ۱۳۹۳، ۱۲:۱۷

ملکی:

طرح جدید بیمه حوادث انفرادی نوروزی در بیمه ایران آغاز شد

فزوین- مدیرعامل بیمه ایران استان قزوین گفت: طرح جدید بیمه حوادث انفرادی نوروزی در آستانه فرارسیدن سال نو در شرکت بیمه ایران آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین ملکی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: در این طرح بیمه گزاران تنها با پرداخت ۱۸هزار و ۲۰۰ریال «حق بیمه +تراکنش»می توانند این بیمه نامه را خریداری کنند.

وی افزود: شرایط عمومی و اختصاصی این بیمه نامه شامل مدت پوشش بیمه ای از تاریخ ۲۵ اسفندماه سال جاری و پایان آن ۲۵ فروردین ماه سال آینده و زمان فروش این بیمه نامه از ۱۸ اسفتدماه سال جاری الی ۵ فروردین ماه سال ۹۴ است.

این مسئول بیان کرد: بیمه نامه هایی که قبل از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۳ خریداری شوند: تاریخ شروع آنها ۲۵ اسقندماه سال جاری و بیمه نامه هائی که پس از تاریخ ۲۵ اسفند ماه ۹۳ خریداری شوند تاریخ شروع بیمه نامه همان تاریخ خرید بیمه نامه است.

مدیرعامل بیمه ایران استان قزوین بیان کرد: اعتبار بیمه نامه ازساعت ۲۴ تاریخ شروع بیمه نامه لغایت ساعت ۲۴ مورخ ۲۵ فروردین ماه سال آینده است.

ملکی یادآورشد: این بیمه نامه شامل پوشش فوت و نقص عضو بوده و هزینه های پزشکی را شامل نمی شود.

وی اظهارداشت: از جمله شرایط پرداخت خسارت این نوع بیمه نامه شامل حوادثی است که وقوع آن بعد از صدور بیمه نامه باشد.

این مسئول بیان کرد: امکان صدور این بیمه نامه برای هر نفر فقط یکبار می باشد و در صورتی که شخصی برای یک شماره ملی دوبار خرید انجام دهد امکان دریافت پوشش بالاتر از ۱۰ میلیون تومان را ندارد.

مدیرعامل بیمه ایران استان قزوین ادامه داد: بیمه گزاران با شماره گیری ۰۹۶۶۸ " مرکز پاسخگوئی بیمه ایران " می توانند  اطلاعات لازم در این خصوص را دریافت کنند.

