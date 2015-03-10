تجربه همکاری شجریان با هنرمندی که فلسفه و یوگا می داند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از آلبوم «مستور و مست» به آهنگسازی ژانو باغومیان و خوانندگی همایون شجریان سه‌شنبه ۱۹ اسفندماه در تالار جلیل شهناز خانه هنرمندان ایران برگزار شد.

ژانو باغومیان در ابتدای این مراسم گفت: من تاکنون فعالیت چندانی در عرصه موسیقی نداشتم و می توانم بگویم این آلبوم اولین اثر رسمی من در بازار موسیقی است که به خوانندگی همایون شجریان منتشر شده است. این در حالی است که من فعلا نمی توانم درباره خوب یا بد بودن آلبوم صحبت کنم چراکه این مردم هستند که باید درباره آلبوم نظر بدهند در هر صورت مسیری که برای تولید این آلبوم شکل گرفت به آشنایی من با همایون شجریان در پروژه سیمرغ بر می گردد که بعد از شنیدن صدای زیبای او تصمیم گرفتم خوانندگی آلبوم را به او بسپارم.

این آهنگساز اضافه کرد: کارهایی که معمولا در موسیقی ایران تولید می شود اغلب خواننده محور هستند و با موسیقی در یک خط قرار می گیرد اما ما در این کار موسیقایی تلاش خود را انجام دادیم که با دل و جرات بافت موسیقی را جدای از صدای قدرتمند همایون شجریان قرار دهیم. البته در این میان باید به این نکته اشاره کنم که موسیقی ارکسترال در دنیا تغییر پیدا کرده چراکه در این یکی ۲ دهه اخیر سازهای الکترونیک نیز به این مجموعه ها اضافه شده که باعث حجیم تر شدن فضای صدایی شده است. به همین جهت ما نیز در این آلبوم سعی کردیم در حد توان خود به روزترین ارکستر را نشان دهیم که واقعا کار سختی بود و امیدواریم مخاطبان نیز از آن راضی باشند.

همایون شجریان خواننده آلبوم «مستور و مست» نیز در مراسم رونمایی از این آلبوم موسیقی توضیح داد: برای من نحوه همکاری با ژانو باغومیان تجربه بسیار خوبی بود زیرا از جمله هنرمندانی است که تسلط زیادی به فرهنگ ایرانی دارد و علاوه بر اینها هم عرفان را می شناسد و هم به فلسفه و یوگا اعتقاد زیادی دارد. اتفاقا همین آشنایی خوب این هنرمند به عرفان شرقی بود که شنیدن موسیقی او را برایم جذاب تر کرد. البته یکی از نقاط قوت این آهنگساز در کارهایش بر این مبناست که او شکوه و عظمت محتوای شعر شاعران بزرگی چون مولانا و عطار را در قالب ظریف موسیقی حفظ کرده و توانسته با ارکستراسیون قوی کار قابل تاملی را به مخاطب ارائه دهد.

وی افزود: سبک موسیقایی ژانو باغومیان با یک موسیقی حماسی و قلدری همراه شده است که حضور ۳۰۰ نوازنده در قالب یک ارکستر توانسته شکوه موسیقایی خوبی را به مخاطب نشان دهد. او در این آلبوم توانسته با استفاده از موسیقی غربی و ترکیب آن با موسیقی ایرانی شکوه و عظمت خاصی را به کلام آهنگ بدهد. کما اینکه همین موضوع باعث شد که من دخالت کمتری در کار انجام دهم و فقط با اضافه کردن تحریرهایی کار به فضای ایرانی نزدیک کنم.

صدرا امانی تهیه کننده آلبوم «مستور و مست» نیز در این مراسم گفت: دوستی‌ای که از قبل با ژانو باغومیان داشتیم این انگیزه را در ما ایجاد کرد که بعد شنیدن موسیقی‌ای که برای آلبوم «مستور و مست» ساخته به دنبال انتشار آن نیز باشیم از این رو بعد از مذاکرات اولیه به دلیل اینکه ژانو دنبال صدای خاصی بود با خوانندگان مختلفی وارد مذاکره شدیم و در نهایت تصمیم گرفتیم که از همایون شجریان برای حضور در این اثر دعوت کنیم.



​وی ادامه داد: به هر ترتیب تولید این آلبوم ۱۱ ماه زمان برد و به نظرم اثری است که تا به امروز در موسیقی کشورمان کمتر اتفاق افتاده و امیدوارم بتوانیم آلبومی با کیفیت و در شان هنرمندان موسیقی ایرانی را به بازار ارائه دهیم.

علی شجاعی مدیر موسسه فرهنگی هنری «آوای شرق» نیز در این مراسم گفت: وقتی برای اولین بار با ملودی ژانو باغومیان و صدای همایون شجریان مواجه شدم شاهد شنیدن کار بسیار اثرگذار و فوق العاده‌ای بودم که مطمئنم به دلیل هزینه سنگینی که برای گروه تولید کننده داشته و البته تلاشی که هنرمندان اثر انجام داده اند، مخاطبان موسیقی از فردا که آلبوم به صورت سراسری منتشر می شود شاهد اثری خوب و با کیفیت در عرصه موسیقی خواهند بود.

این تولید کننده آثار موسیقایی تصریح کرد: من از همه مخاطبان خواهش می کنم که آلبوم موسیقایی « مستور و مست » را به صورت اورجینال تهیه کنند تا به کرات شاهد چنین شاهکارهایی باشیم.



در بخش دوم مراسم رونمایی که به پرسش خبرنگاران اختصاص داشت، همایون شجریان از دلایل استفاده نکردن از عنوان شرکت «دل آواز» در برنامه های موسیقایی خود سخن گفت و افزود: عدم همکاری من با شرکت «دل آواز» اصلا دلیل خاصی ندارد. البته من در چند سال قبل با آقای رفیعی که با خانواده ما نسبت فامیلی دارند همکاری های مناسبی داشتیم اما به دلیل اینکه ایشان مدتی است در خارج از کشور حضور دارند و من نیز دست تنها نمی توانم کاری را انجام دهم فعلا همکاری با موسسه «دل آواز» را متوقف کرده ام و اکنون با محمدحسین توتونچیان در شرکت «ققنوس» همکاری می کنم که خوشبختانه این همکاری، همکاری مناسبی بود.

وی ادامه داد: برای انعکاس این آلبوم در میان مخاطبان، خیلی خوش‌بین هستم که این اثر مورد پسند قرار بگیرد. این در حالی است که با توجه به محتوای موسیقایی اثر و کیفیتی که به لحاظ ارکسترال دارد من تصور می کنم که این آلبوم می تواند در میان مخاطبان غیر ایرانی نیز از محبوبیت خوبی برخودار باشد.

شجریان در پاسخ به سوال خبرنگاری که از وی درباره تلفیقی بودن این آلبوم پرسش کرد، گفت: کلام و محوریت این آلبوم مبتنی بر عرفان شرق است و معنای عمیقی دارد که به هر صورت می توانم بگویم آلبوم «مستور و مست» یک اثر تلفیقی است که در ورای توجه به ملودی سنتی از موسیقی غربی نیز استفاده شده و این موضوعی است که من به آن علاقه داشتم و فکر می کنم قدم مثبتی باشد که شنوندگان غیر ایرانی هم از آن استفاده خواهند کرد.

این خواننده پیرامون انتقادهای مطرح شده در آلبوم «آرایش غلیظ» و پیش بینی هایی که از واکنش مخاطبان نسبت به این آلبوم دارد، گفت: دیکته نانوشته غلط ندارد و من بعد از انتشار آلبوم «آرایش غلیظ» کاملا پیش بینی می کردم که انتقادهایی از آن انجام پذیرد اما برای این آلبوم باید بگویم که به طور حتم اثر کمتر از «آرایش غلیظ» بالانس ذهنی مخاطبان را برهم می زند. اساسا استقبال از یک آلبوم موسیقایی ۲ بخش دارد که یک بخش آن سلیقه ای و بخش دیگر به حرفه ای است که من فکر می کنم برای مخاطبان حرفه ای نیز حرفهایی برای گفتن دارد.

وی افزود: البته من هیچ وقت پیش بینی کننده خوبی نبودم اما فکر می کنم مردم نیز با این اثر ارتباط خوبی برقرار خواهند کرد و البته شاید کمتر از «آرایش غلیظ» موج ایجاد کند اما به دلیل صدابرداری خوب که توسط یک صدابردار آمریکایی انجام گرفته و البته حضور قدرتمند نوازندگان می تواند اتفاق خوبی در عرصه موسیقی کشورمان باشد.

خواننده آلبوم « مستور و مست» با قدردانی از مخاطبانی که به صورت اورجینال این آلبوم را تهیه می کنند، توضیح داد: قانون کپی رایت یکی از مهم ترین مواردی است که در کشورمان واقعا به آن بی توجهی می شود اما همین خرید اورجینال می تواند نقش موثری در بهبود ماجرا باشد.

ژانو باغومیان هم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه آیا برنامه ای برای برگزاری کنسرت این آلبوم در ایران دارد یا خیر؟ توضیح داد: به دلیل شرایط بسیار دشواری که اثر به لحاظ تکنیکال دارد اجرای زنده کار بسیار دشواری است اما ما باوجود تمام این سختی ها و دشواری هایی که به لحاظ فنی وجود دارد برنامه ریزی هایی هم برای برگزاری کنسرت داریم که به زودی جزییات آن به اطلاع عموم می رسد.

در پایان این مراسم کلیپ «خموش باش» به کارگردانی فردین صاحب زمانی و بازی مهتاب کرامتی پخش شد. رضا یزدانی، تهمورس پورناظری، علی اوجی و تعدادی دیگر از هنرمندان در برنامه رونمایی حضور داشتند.