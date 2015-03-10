سوم اسفند به عنوان روز امام و روحانیت تعیین شود

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله عباس کعبی نماینده مردم اهواز در مجلس خبرگان رهبری امروز (سه‌شنبه) در جلسه غیرعلنی و در نطق میان دستور خود از عموم مردم همیشه در صحنه به ویژه مردم غیور استان خوزستان علی رغم هوای آلوده و وجود ریزگردها برای حضور پرشور در راهپیمایی 22بهمن قدردانی کرد.

وی ضمن تشکر از مقام معظم رهبری به خاطر پیگیری جدی مسأله ریزگردها از کلیه مسئولان کشوری و استانی قدردانی کرده و انجام اقدامات عاجل در حد این معضل زیست محیطی را خواستار شد.

آیت‌الله کعبی در ادامه تصریح کرد: فرهنگ با محوریت تحول به ویژه تحول در آموزش و پرورش، دانشگاه‌ها، حوزه‌های علمیه و مسؤولویت آحاد مردم و دستگاه‌ها در قبال مقوله فرهنگ در حرکت رو به پیشرفت انقلاب اسلامی بر زنده نگه داشتن آرمان‌های حضرت امام و مقام معظم رهبری حائز اهمیت است.

این عضو مجلس خبرگان رهبری اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های اصل 44، تحول در سیاست‌های پولی و بانکی بر پایه اقتصاد اسلامی، گسترش تولید داخلی، تشویق سرمایه‌گذاری، مبارزه سازمان یافته با مفاسد اقتصادی با تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با اختیارات فرا قوه‌ای با اشراف، حمایت و نظارت نهاد رهبری اجرای قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد را از ضروریات اساسی در مقوله اقتصاد دانست.

وی اضافه کرد:پیشرفت علمی در عرصه فنآوری و کادرشناسی و کادرسازی در جهت تربیت نسل جدید مدیران متعهد، متخصص، انقلابی و ارزشی باید در جهت اداره آینده انقلاب صورت گرفته شود.

آیت‌الله کعبی «حاکمیت دین و اخلاق در سطح جهانی»، «مبارزه با نظام سلطه و آمریکا به عنوان شیطان بزرگ»،‌ «محوریت فلسطین و آزادی قدس و دفاع از گفتمان انقلاب اسلامی در سطح بین الملل»، «تقریب مذاهب اسلامی»،‌ «گفتمان پیشرفت و عدالت در عرصه بین الملل با ظرفیت تمدن احیاء اسلامی» را از اولویت‌های سیاست‌های کلی ساخت، بازسازی، احیاء و تقویت امت اسلامی بر پایه راهبردهای ثابت بین اللملی و انقلاب اسلامی عنوان کرد.

وی در ادامه با اشاره به منشور روحانیت که از سوی امام خمینی قدس سره مطرح شد پیشنهاد داد: به همین مناسبت و با توجه به اهمیت فرمایشات حضرت امام روز سوم اسفند در تقویم جمهوری اسلامی به عنوان روز امام و روحانیت تعیین شود.

کعبی با اشاره به این فرمایش حضرت امام که فرمودند: «عبرت از تجربه تلخ روی کار آمدن به ظاهر عقلا قوم که هرگز با اصول و اهداف روحانیت آشتی نکرده اند» افزود: ارزیابی امام از روحانیت بسیار عالی و مطلوب بوده است به گونه ای که حذف یا کمرنگ کردن و به حاشیه بردن روحانیت را باعث تضعیف و انحراف در اسلام و هجوم مکاتب وارداتی غرب و شرق دانسته و آنرا توطئه دشمنان اسلام می‌دانند.