به گزارش خبرنگار مهر، کریم مهری بعداز ظهر سه شنبه در دیدار جمعی از فعالان حوزه کشاورزی استان با نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی و امام جمعه تبریز با اشاره به ضرورت ترویج استفاده از سیستم آبیاری قطره‌ای و مدرن در اراضی استان گفت: دولت تسهیلات ویژه ای در خصوص آبیاری مدرن به کشاورزان می دهد که باعث افزایش استقبال کشاورزان از این سیستم شده است.

وی از پرداخت هزینه ۱۲۰میلیارد ریالی برای طرح آبیاری نوین آذربایجان شرقی در سال جاری خبر داد و ابراز داشت: در سال جاری ۱۸۰ میلیارد ریال نیز برای ایجاد فضاهای گلخانه ای در استان از محل احیای دریاچه ارومیه به این استان پرداخت شده است.

مهری سپس با اشاره به اینکه ۴۹ هزار هکتار از اراضی استان از آبیاری بارانی و قطره‌ای برخوردار است، گفت: این استان توانایی ها و پتانسیل آن را دارد که این رقم را تا ۱۵۰ هزار هکتار افزایش دهد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی همچنین با اشاره به اینکه کمبود اعتبارات دولتی مشکل بخش دامداری و کشاورزی است، افزود: همچنین وضعیت آب‌های زیرزمینی نیز به جهت برداشت ‌های غیرمجاز و بی‌رویه تاسف بار است.